Leclerc tasí drápy! Trumf od Ferrari přesto dostal Vettel, mladík se zlobil | iSport.cz

Porovnat ho s úvodem sezony, všimli byste si těch rozdílů na první pohled. V dubnu, v GP Číny, byl rychlejší, přesto když dostal pokyn, aby pustil svého týmového parťáka Sebastiana Vettela před sebe, poslechl. O měsíc později Charles Leclerc totéž zopakoval i v Grand Prix Španělska. „S týmovou strategií nemám problém,“ dušoval se.

Když však nyní mladý Monačan o víkendu doplatil na týmovou strategii Ferrari, kdy byl povolán na výměnu pneumatik až jako druhý a kvůli tomu přišel o vedení v závodě, tentokrát se už neudržel. „Co to sakra… po závodě si o tom promluvíme,“ vzkázal do vysílačky.

Byla to pro něj nepříjemná chvíle. Po vítězství v Belgii a Itálii útočil na třetí triumf po sobě. Na hattrick. Jenže ten se mu nakonec nepovedl. Sebastian Vettel, který byl povolaný do boxů před ním, využil o kolo dříve čerstvějších pneumatik a Leclerc se pak už přes něj nemohl dostat. „Neudělám nic hloupého, není to můj cíl. Chci, abychom dojeli na prvních dvou místech, ale nemyslím si, že je to spravedlivé,“ zlobil se proto Leclerc a ex-pilot Giedo van der Garde na Twitteru poznamenal: „Vyzrálý, ale zároveň drzý Leclerkův tón je zcela úžasný.“

Začíná to být evidentní. Jednadvacetiletý talent už nechce být jen tím nováčkem ve Ferrari. Už si hájí vlastní zájmy. A už i hraje tvrdě. „Na svůj věk jezdí skvěle, ale za to, jak třeba v Itálii vytlačil Hamiltona, měl dostat trest,“ mínil už dřív bývalý mistr světa Jacques Villeneuve. „Potřebuje pokoru. Měl by se hodně mírnit, protože bez Vettela a jeho schopností by Leclerc v Belgii a Itálii nevyhrál,“ doplnil zase český jezdec Josef Král.

Jak proto na Leclerkův výstup reagoval jeho vlastní tým Ferrari?

„Chápu ho, že je zklamaný, udělal vše, aby vyhrál a mohl vyhrát. Jenže my ho prohodili. Na druhou stranu byl ale undercut (povolání jezdce do boxů dřív, aby se na nových gumách dostal před soupeře) účinnější, než jsme čekali. Sebastian vydělal 3,9 sekundy a to stačilo, aby se dostal hned před dva soupeře. Zvažovali jsme sice, že pak prohodíme jezdcům pořadí zpět a i teď po závodě s nimi budeme řešit, jaký postup by byl ten nejlepší,“ vysvětlil šéf týmu Mattia Binotto.

I proto Leclerc nakonec ubral a ještě večer napsal na sociální sítě: „Zevnitř vozu to bylo frustrující, ale jsem velmi rád za tým a Seba. Nikdy jsme si nemysleli, že opustíme Singapur s nejlepším výsledkem v sezóně.“

Pro Ferrari to totiž byl první double za poslední dva roky a jasný vzkaz aktuálnímu lídrovi MS Lewisi Hamiltonovi. Britský úřadující šampion sice vede šampionát před třetím Leclerkem o 96 a pátým Vettelem o 102 bodů, jenže forma obou pilotů italského týmu raketově stoupá.

Mohou ho ještě ohrozit?

„Skutečnou zprávou je, že Ferrari je silné na každé trati. Oba vozy nejezdí, ale hrají si. Nyní je čas udržet tuto mocnou pozici co nejdéle,“ psal oslavně list Tuttosport a i samotný Hamilton dodal: „Máme sice stále náskok, ale o něj bychom mohli snadno přijít. Nedělám si proto žádné iluze, ještě není nic vyhrané. Musíme svou práci nyní vylepšit.“

Jak moc vážné tyto hrozby jsou, se může ukázat už i tento víkend – v GP Ruska.