Vettelova (další) vzpoura. Ferrari straší Němcův krátkozraký temperament | iSport.cz

Jenomže na to se Vettel vykašlal a důvěřivého a nepřipraveného Webbera předjel, čímž mu doslova ukradl vítězství. Taková byla troufalost Sebastiana Vettela, že po sérii neupřímných omluv nechal šéfům Red Bullu poslat dopis, ve kterém jeho právníci upozorňují, že ve smlouvě s týmem nemá žádnou povinnost příkazy typu Multi 21 poslouchat.

Před dvěma lety v ázerbájdžánském Baku ztratil Vettel nervy ve fázi za safety carem, během které jel za prvním Lewisem Hamiltonem z Mercedesu. Když měl neopatrný Vettel dojem, že jej v přípravě na restart Hamilton ‚vybrzdil‘, najel Vettel vedle něj, zatočil do něj a vrazil do Hamiltonovy formule. Trest 10 sekund Stop & Go byl v tomto případě milosrdný.

Vettel se musel veřejně omluvit také o rok dříve, když tehdejšího ředitele závodů Charlieho Whitinga počastoval několikrát slovy f**k off v průběhu Velké ceny Mexika.

Příčinou jeho bezesných nocí je v poslední době úchvatně rychlý kolega Leclerc, šestinásobný vítěz v kvalifikacích, kdy Vettel má jen jedno a Leclerka nedokázal porazit v posledních devíti kvalifikacích. Na startu GP Ruska byl Leclerc první, Vettel třetí. Lewis Hamilton mezi nimi na druhém místě.

Leclerka vítězství úplně netěšilo, protože s ohledem na charakter okruhu, kdy je to do první skutečné zatáčky skoro kilometr, mají paradoxně díky efektu slipstreamu výhodu ti, kteří startuji za některou z jiných formulí. Leclerc se obával, že jej Hamilton předjede.

Proto Ferrari připravilo plán, který nejenže měl Leclerca uchránit před Hamiltonem, ale navíc pomoci Vettelovi na druhé místo. Výhodou byl také fakt, že Ferrari startovala na měkčí sadě, což zaručovalo rychlejší odpich. Po startu se bude Leclerc držet vlevo, aby se rychle rozjetý Vettel mohl za něj zařadit a sebrat tuhle možnost Hamiltonovi. Vyšlo to skvěle. Tak skvěle, že se Vettel dostal nejen před Hamiltona, ale také před samotného Leclerka.

V tom nebyl problém. Ferrari s tím počítalo a Leclerc to očekával. Proto se tým před závodem dohodl, že jakmile se tak stane, v průběhu závodu si prohodí jezdci pozice zpět: Leclerc do čela, Vettel opět za něj na druhé místo.

Přípravu výměny, která je riskantní v tom, že na nějakou dobu piloty zpomalí, přerušil nejprve safety car po havárii v prvním kole. Duo Ferrari muselo před jakýmkoli střídáním pozic soupeřům nejprve poodjet na bezpečnou vzdálenost. Ta podle úsudku Ferrari nastala v sedmém kole, kdy Vettel dostal instrukci před sebe Leclerka pustit. To se ale nestalo.

„Předjel bych jej i tak [bez Leclerkovy pomoci],” zvedl se Vettel k odporu, než dodal: „Dejme tomu ještě dvě kola, ať poodjedeme.“

Překvapený Leclerc vehementně upozorňoval, že splnil vše, na čem se tým dohodl. Vettel reagoval, ať si jej tedy Leclerc dojede, což bylo ale pro Monačana na ruském okruhu v turbulentním víru hodně obtížné. Nedá se říci, že by to Vettelovi nějak vadilo.

O několik kol později vedení týmu Leclerka instruovalo, že konkurence v podobě Lewise Hamiltona je příliš blízko a prohození pozic provedou později. Leclerc zajel do boxů ve 22. kole, Vettel o 4 kola později tak, že vyjel na trať za Leclerkem. Slíbená výměna byla dokonána, ačkoli Ferrari po závodě přiznalo, že nebylo v úmyslu ji provést přes zastávky v boxech. Otázkou tedy zůstává, zda slib Leclerkovi byl naplněn řízeným způsobem, nebo spíš dílem osudu.

Události příští představovaly hrozně rychlý kolaps nadějí Ferrari. Hned po výjezdu z boxů došlo ke ztrátě izolace elektrického systému kolem kinetického motorgenerátoru, což mělo za následek jeho selhání a vůz se dostal do stavu, ve kterém není bezpečný. Vettel dostal pokyn auto rychle odstavit, což mělo za následek neutralizaci závodu prostřednictvím virtuálního safety caru VSC. Jelikož ještě ani jeden Mercedes v téhle chvíli nezastavil, přišel VSC náramně vhod. Navzdory následné výměně pneu zůstal Lewis Hamilton před Leclerkem, který tak rázem přišel o šance na vítězství.

Časový souběh Vettelova pitstopu, jeho propadu za Leclerka a technické poruchy auta zavdala mnoha divákům přenosu na Sport2 příčinu k domněnce, že tak uražený Vettel učinil schválně, ale tato podezření jsou lichá. Což nic nemění na faktu, že Ferrari má najednou problémy zcela odlišného charakteru než složitě a zbytečně řešit, zda pojede Leclerc před Vettelem, či obráceně.

A k tomu musí přemýšlet, zda je Vettel pilotem, který dokáže držet dohody...