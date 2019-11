Podvádí Ferrari? Jak si vysvětlit zpomalení jeho vozů v kvalifikaci | iSport.cz

Hamilton si druhou příčku vybojoval poté, co do závodu odstartoval z pátého místa • ČTK/ AP

Lewis Hamilton získal šestý titul mistra světa. Ne sám. S týmem Mercedes. Jedno bez druhého by nešlo. Ale to je typické pro formuli 1. Hamilton budí emoce, některé fanoušky dovádí k šílenství v podobě až nepřijatelných emotivních vyjádření, ale to, čeho Hamilton s Mercedesem dosáhli, to nikdy nijak nesníží. Respekt.