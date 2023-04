Emoce v Ostravě? Pavlík vychladne. Připomnělo mi to moje finále NHL

Trenéři si dvakrát brali na posouzení coach challenge. Je to riziko, protože, když nevyjde, dostanete dvě minuty. Což se Mountfieldu i Vítkovicím stalo. V takové chvíli záleží, jak to máte na střídačce nastaveno. Jestli máte absolutní důvěru v oči videokouče. Trenér totiž situaci v reálu nemusí přesně vidět. Něco řeší, na střídačce je šrumec. Vysvětluje něco jednotlivým hráčům nebo gestikuluje vůči rozhodčímu, který se nachází mimo pásmo. Pak jste odkázaný na realizační tým. Asistenty, videotrenéra. Jak to oni vidí.