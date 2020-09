Šavrda o US Open: Muchová jde hodně vysoko. Djokoviče bych nevyloučil!

Tenis je zpátky, je potěšitelné, že se zase rozhoupal. Kdyby měli hráči jen trénovat a trénovat, byla by to pro ně katastrofa. Samozřejmě, zážitek Dominika Thiema i Naomi Ósakaové musí být po triumfu bez diváků na US Open ochuzený, nicméně pořád lepší něco než nic. Platí to pro ně i nás, fanoušky. Vždyť bez sportu bychom se bavili jen o tom, kolik nemocných přibylo a jestli smíme od druhého sedět metr, nebo dva.