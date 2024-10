Ať v Třinci nepanikaří, mají dobré vedení. Oceláři čekají na návrat lídra

Klub je nadále stabilizovaný na všech postech. Možná se čekalo, že v této fázi sezony bude mít o šest sedm bodů víc, ale osobně bych určitě nepanikařil. Člověk se na tým musí podívat i z toho hlediska, co za posledních pět let prožil. Řada mančaftů končila na začátku nebo v půlce března, Oceláři v každé sezoně jedou do konce dubna, navíc minulé play off bylo extrémně náročné.

Když si vezmete, že hráči vždy přišli o část letní přípravy, sbírá se to. Někdy vás taková věc výsledkově dožene. Aktuálně rozhoduje, že všichni ostatní bruslí, prokazují sílu. Hokejovost jde stranou, začne se probouzet v listopadu, kdy týmy, které ji mají, jdou v tabulce nahoru.