Jágr má auru, ale není to jeho chyba. Bylo by bláznivé, kdyby toho nevyužil | iSport.cz

Na stadionu, na němž byl poprvé v kariéře, alespoň té profesionální, to s ním cloumalo. Včera v Mladé Boleslavi, kde jeho tým prohrál 3:6, slyšel legendární hokejový útočník i pískot. Téma „Jágr“ se hodně řešilo také v zákulisí. Námitky se točily kolem jediného: Viděli jste, jak jezdí za rozhodčími? Jak debatuje? Navíc bez céčka nebo áčka na dresu? Soupeře to vytáčelo. I fanoušky.

Je pravda, že legendě leccos prochází. Ale každý bojuje, jak umí. Což je normální. Kladenský majitel pochopitelně dobře ví, jaké má jméno, jakou má sílu osobnosti. A je na sudích, kam až ho pustí. Když mu to tolerují, není to jeho chyba. Ale jejich.

Není to zdaleka poprvé, co se podobné téma řeší. Přichází na řadu pokaždé, když se osmašedesátka v extralize objeví. Bylo to i naposledy v baráži nebo předtím během výluky v sezoně 2012/13. Soupeře to aktuálně dráždí o to víc, když je pořád ve 47 letech rozdílovým hráčem. Když vidí, co umí, co si dovolí, jak boduje. Pravdou je, že včerejší bitvu prožíval až mimořádně emotivně. A rýpnul si také veřejně do fanoušků, což obvykle zrovna nedělá. Navíc stejní lidé, kteří na něj pískají, pak stojí před stadionem a žádají o společnou fotku…

Je ošlehaný tisícovkou bitev. V hokeji zažil všechno. Má auru, kterou v českém hokeji nemá nikdo další. Tak proč ji nevyužít? Proč trochu soupeře nerozhodit? Podráždit? Bylo by naopak bláznivé, kdyby se to nesnažil uplatnit ve prospěch svého klubu. Navíc platí, že on nikdy nebude tuctový hráč. S jeho renomé prostě nikdy. Ani přesto, že na dresu nemá áčko ani céčko, což by ho oficiálně mělo opravňovat jezdit za rozhodčími.

Chápu, že to soupeře může štvát. Že mají pocit, že mu prochází něco, co nemá. Jenže on prostě jen dělá svou práci… Zbytek je na sudích. Tu hokejovou práci dělá veterán zatraceně dobře. Skórovat v sedmačtyřiceti letech pětkrát za sebou? Za tu dobu mít devět bodů (6+3)? Po týdnu, kdy byl na otočku v Las Vegas, netrénoval, i tak byl nejlepší na ledě? Tohle by měla extraliga řešit, že není normální… Víc, než to, že diskutuje s rozhodčími.

Jágr je fenomén. A když ho člověk vidí na ledě, je jasné, že ještě dlouho bude. V Boleslavi na něj pískali, ale byl to on, kvůli němuž bylo poprvé v sezoně vyprodáno. A bitva měla pořádný říz. Dá se čekat, že s jeho přibývajícími body bude takových utkání víc a víc.

Stejně jako bude přibývat hlasů, upozorňujících na to, co legendě prochází. Není to zdaleka poprvé. I když občas někoho nepotrestaně zahákne, když do obrany nestíhá, zase se nikdy nesníží k tomu, aby na oko upadnul, když někdo zahákne jeho. To je to jediné, k čemu se nesníží.

Na rozdíl od řady jiných.

Mladá Boleslav - Kladno: Jágr projel domácí obranou jako nůž máslem a snížil na rozdíl jediné branky, 3:2