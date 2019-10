Jágr o návratu z Vegas: Ve válce se vás nikdo neptá! Co mu vadilo na fans? | iSport.cz

Na stadionu v Mladé Boleslavi hrál poprvé v kariéře. „Maximálně někdy v mládí, ale nepamatuju si to,“ přiznal Jaromír Jágr, který naposledy nastoupil minulý pátek, byl v Las Vegas, v nadsázce to nazval dovolenou… Vrátil se, a hned zaznamenal dva body (1+1), i když jeho Kladno nakonec prohrálo 3:6. Legendárního útočníka bitva pohltila a rýpnul si do fanoušků. „Tady pískají, když se přátelsky někoho dotkneš. Připadá mi, jako kdyby tady byli zvyklí chodit na basket,“ říkal majitel Rytířů.

Bodoval pětkrát v řadě. Dal pokaždé gól. A jeho bilance za tuhle šňůru? 9 bodů (6+3). „To neřeším. Spíše mě mrzí, že jsme tady nechali body,“ vykládal 47letý veterán.

Kdy se zápas podle vás lámal? Vedli jste 1:0, pak jste dotáhli z 1:3 na 3:3, ale nakonec jste prohráli…

„Začali jsme dělat chyby ve druhé třetině, kdy jsme jim dali dva góly vyloženě po našich chybách na modrých čarách, kdy jsme to nenahodili dovnitř, ztratili jsme to. Zápas, který jsme měli absolutně pod kontrolou, najednou byl 2:1 pro Boleslav. Pak jsme se vrátili znovu do hry. Ale to už bylo nahoru dolů…“

Co všechno bylo špatně z vaší strany?

„První dva góly jsme jim dali my. Nenahodili jsme to, ztratili jsme to na modrých čarách. Což je zabiják. Gól na 5:3 byl od červené čáry, takový nešťastný. A další jsme dostali z přesilovek.“

Zdálo se, že vás utkání maximálně pohltilo, hodně jste se rozčiloval.

V Boleslavi jste hrál poprvé, že?

„Nepamatuju si, možná, když jsem byl mladej… Ale fakt si nevybauju. Každopádně je tady o dost širší hřiště.“

Ale gól jste dal i tady, širší led vám asi moc nevadil.

„Vadí mi to! Byl bych efektivnější, kdyby to bylo na malém. Nemusím tolik bruslit.“

Poslední zápas jste hráli minulý pátek, jak se projevila pauza?

„Nevím, já jsem tady nebyl, byl jsem na dovolený… (usměje se) Ale nepřipadalo mi, že bychom byli nějací čerství. Takže nevím. Nechci, ani nemůžu se k tomu vyjadřovat. Nebyl jsem tady.“

Jak jste se cítil vy?

„Hele, já si to odehraju. To není problém… I když to bylo náročné. Dvacet hodin cestovat, dva dny tam být, zase dvacet hodin zpátky, do toho devítihodinový posun. Ale jsou horší věci v životě. Kdyby byla válka, taky se nikdo neptá. Taky musíš jít do boje.“

Kdy jste se vrátil?

„V pátek v noci. V sobotu jsem byl na tréninku. To bylo v pohodě. Tyhle věci mi nezastaví.“

Co všechno jste ve Vegas stihl? Vedle reklamních aktivit?

„Měl jsem tam věci, které jsem musel absolvovat, spojilo se to se zelenou kartou. Není to jednoduché letět do Ameriky, kdo to zažil, ví, o čem mluvím. Hlavně ještě do Las Vegas, kde je posun devět hodin. Takže možná mě to trefí za den, za dva. Uvidíme. Nějak se s tím vyrovnám.“

Když to odlehčím, jak je možné, že jste u bazénu ve Vegas, přiletíte, a hned dáte gól a přidáte asistenci? Ve 47 letech?

„Ty se furt divíš! Přestaň se už divit! (usměje se) Všechno není jenom o fyzičce, je důležitá i duševní síla. Všichni trénují jenom fyzickou sílu, já jenom tu duševní… Tam mají všichni rezervy.“

Každopádně jste protáhl svoji sérii, trefil jste se popáté, celkem za tu dobu máte devět bodů (6+3).

S Plekancem to nebude vyhrocené, proti sobě už jsme zahráli dost zápasů

Teď vás čeká v úterý Kometa, jak se těšíte na souboj proti Tomáši Plekancovi?

„Hrálo by se nám líp, kdybychom vyhráli dneska. Respektujeme sílu soupeře, na druhou stranu není se čeho bát. My jsme doma dokázali porazit dobré týmy, to bych neřešil. Spíš jde o to, jak my k tomu přistoupíme, jak budeme hrát. Musíme se vyvarovat chyb. Děláme jich spoustu. Pykáme za ně. Musíme si uvědomit, že hráči jsou dobří, potrestají nás za jakoukoliv chybu. My si musíme uvědomit, že si nejdeme zahrát PlayStation. My jdeme vyhrát! To je rozdíl. Ne zahrát, vyhrát!“

Nepřepadne vás lítost, že se vám Plekanece nepodařilo udržet?

„Takhle to bylo domluvené předem, před dvěma roky. To bych vůbec neřešil. Já jsem o tom věděl během léta, připravovali jsme se na to. To není problém. Třeba se potkáme ve finále. Nikdy nevíš.“

Bude to vyhecovaný souboj od vás obou?

„To si nemyslím, sehráli jsme proti sobě spoustu utkání. Jeho role i v NHL byla hrát proti naší lajně, aby nás zastavil. Moje role je dát gól. Na tom se nic nezmění. Máme výhodu domácího prostředí, uvidíme, jak se budou na sebe lajny nasazovat.“

Postupně vás čekaly tři týmy, které před pátečním kolem byly v čele tabulky. Takže je to velký test?

„Ne, to ne. Já neřeším soupeře, kteří k nám jedou. Jsou to výborné týmy, ale já se vždycky dívám na naše mužstvo, jak hrajeme, jak k tomu přistupujeme, kde děláme chyby. Když se toho vyvarujeme, jsme schopní porazit kohokoliv. Tomu já věřím. I když možná spousta lidí se mi bude smát, ale na konci sezony uznají, že jsem měl pravdu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:21. Flynn, 37:18. Klikorka, 42:31. Ševc, 48:03. Hrbas, 54:30. Dlapa, 55:58. Klepiš Hosté: 18:11. Valský, 42:42. Jágr, 46:04. Austin Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Klepiš (A) – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Zelingr, Smetana, Barinka, Romančík – Zikmund, Stach, Jágr – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Valský – Š. Bláha, Melka, Hajný. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4200 diváků