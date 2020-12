Pasta show pokračuje. Pastrňák roste, teď to chce urvat týmovou trofej

Jak umí přesně a tvrdě pálit, tak v podobné kadenci sbírá i ocenění. Na to, že je mu čtyřiadvacet, už je to slušný výčet: čtyřikrát v řadě Zlatá hokejka, čtyřikrát za sebou nejlepší český střelec v NHL, naposledy držitel Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy. Teď poprvé vítěz ankety Sportovec roku. Úctyhodné. A poslední slovo David Pastrňák určitě neřekl. Ale individuální trofej už by rád vyměnil za týmovou...

Bostonský bombarďák do kariéry vletěl impozantně. Jenom ojediněle se dokážou zástupci týmových sportů vklínit mezi triumfátory v nejprestižnější české anketě. A to už musí být esa. Naposledy to byl v roce 2005 Jaromír Jágr, před ním Pavel Nedvěd a Dominik Hašek. Kde je Petr Čech, dlouhé roky jeden z nejlepších fotbalových brankářů planety? Ten nevyhrál ani jednou... O to je Pastrňákův počin významnější.

Individuální sportovci v téhle anketě vyhrávají častěji. Je to správné? To nechme na jindy a na jinou debatu. Teď zpátky k původní myšlence. Pasta dělá týmový sport, takže ho láká společná trofej. Ta mu ovšem zatím uniká. Teď se dostává do věku, kdy ho ty individuální přestanou tak zajímat. Vyzrál, vedle osobností v Bostonu roste.

Hlavní je teď pro něj Stanley Cup. Nebo vítězství s reprezentací. S Bruins už byl ve finále, před rokem zažil mučivý pocit, když z modré čáry musel sledovat, jak Pohár zvedá St. Louis. V reprezentaci kouzlil, bavil finesami, ale ani jednou z toho nebyla medaile. Ani postup ze čtvrtfinále. Zatím trefuje s národním týmem, o němž vždycky hrdě mluví a reprezentuje za každých okolností, suché časy.

Stříbrnou medaili na šampionátu bral v roce 2014 s osmnáctkou. Ale ta už je zaprášená. Je na čase, aby individuální sbírku rozšířil o týmovou. Je mi jasné, že tohle je teď pro něj hlavní metou. Boston i nároďák jeho um a schopnosti lídra potřebují. Pasta na to má, aby si to vzal na bedra. Tak směle do toho! Pasta show může pokračovat.

A hned tak skončit nemusí. Pořád je mu čtyřiadvacet. Jen pro zajímavost: když Jágr ovládl Zlatou hokejku počtvrté, bylo mu třicet. Tenhle chlapík s číslem 88, jenž baví i mimo led nejenom nápaditými klobouky, ještě ani není v nejlepších letech.

Takže se ještě máme na co těšit.