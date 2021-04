Nezastavíš víru a touhu... Rytíři musí ukázat, že jsou větší rodina než Jihlava

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion CZ LOKO Aréna, Jihlava

Bude se tenhle povedený klip pouštět i ve čtvrtek? Dnešek ukáže. Jágr a spol. odvracejí mečbol po třech domácích direktech. Pokud se nechtějí místo v postupovém šampaňském koupat v slzách, musejí dvakrát vyhrát. Není to pro Rytíře sci-fi, ale samo to nepřijde. Výše zmíněný prolog by si před klíčovou bitvou měli hráči pustit v kabině. A hlasitost vytočit nahoru.

Jsme tým. Jsme rodina. Jsme Kladno.

Slyšíte ta slova? Někdy to totiž vypadá, že větší rodinou je Jihlava. Velí jí brankář Maxim Žukov, který si během finále hraje na zeď, ale zarputilost a rvavost z Dukly čiší. Armáda bojovníků k ní pasuje, není to žádné klišé. Buldočí houževnatost zdobívá právě i Rytíře. Jenže hlavně v úvodu minulého utkání to až tak neplatilo.

Samo to nepřijde. Play off je válka, v níž víc než kdy jindy platí, že um může zastínit tvrdá dřina. Ze střídačky musí šlehat emoce. Od prvních minut. Klidná síla v tomhle případě ustupuje. Nastupuje ta hrubá. Aby v kladenském podání platilo i dál heslo „Věříme“, musí se před bitvou o všechno poupravit: „Rubejme!“ Od první minuty. Obranný val jakkoliv prokousat a soupeře nalomit. To je jediná kladenská cesta.

Když se mluví o Rytířích, řeč se vždycky stočí na dvojku Jágr – Plekanec. Jejich úspěchy se dají přehazovat lopatou, ale soupeře neobměkčí. Naopak. Motivuje je i to, že legendární dvojici vyřadí. Při přesilovkách dokážou pořád soupeře bodat, ale sami to neutáhnou. Rytíři mají další borce, kteří za to musejí vzít. Neschovávat se. Dostali se do kouta, může přijít definitivní rána na solar, pověstná vémolice. Odvrátí K. O.?

Návrat mezi extraligovou elitu byl od začátku pro Jágrův oddíl prioritou číslo jedna. I když covid si s ekonomikou klubů povážlivě pohrával, Kladno nesmělo finanční kohoutky přivřít. Vidina ulehčeného postupu, tentokrát bez baráže, lákala. Co když to neklapne? Nerozkutálí se peníze do černé díry? Najde v sobě 49letý majitel dost síly, aby se o to pokusil za rok?

Dost otázek, které leckoho napadnou. Na první pohled se zdálo, že jsou kulisy namalované pro pohádkový konec sezony v podání nejslavnějšího českého sportovce.

Ovládnout první ligu, po roce si vybojovat zpátky extraligu a v ní dokonat to, o čem mluví dlouho. A čemuž se spousta lidí smála. Hrát do padesáti... Nedá se předpokládat, že v případě finálového krachu by to Jágr zabalil. Nejenom kvůli tomu, že už si dopředu předsevzal, že v prosinci, dva měsíce před padesátinami, si zahraje ve Špindlerově Mlýně při show pod širým nebem.

Hokej je pro něj láskou. Žene ho vyšší moc. Rád opakuje, že všechno se děje z nějakého důvodu. Jistě i v tom, kdyby postup nevyšel, by viděl znamení. Nebyl by to ani konec kladenského hokeje. Jak se praví ve zmiňovaném klipu: Lidé tu byli zvyklí odjakživa bojovat... I o každou píď ledu... Nikdy nezastavíš víru a touhu znovu vstát...

I tohle dneska musejí mít Rytíři na paměti, pokud chtějí v sérii ještě povstat a vrátit ji domů. Jinak sami sebe minimálně na rok přišpendlí v hokejovém suterénu. A nahoru se vrátí jiná slavná rodina. Ta jihlavská.