Slovák Volko má zlato, Norové váleli: nejmladší mistr i ten, co sesadil Masláka | iSport.cz

Nor Jakob Ingebrigtsen se stal v 18 letech nejmladším halovým mistrem Evropy v atletice, když vyhrál běh na 3000 metrů v čase 7:56,15. V neděli bude usilovat o double ve finále na poloviční trati. Jeho starší bratr Henrik dovršil rodinnou radost třetím místem. Mezi ně se dokázal vklínit jen domácí Chris O'Hare.

Warholm, jehož hlavní disciplínou jsou překážky, hned na svém prvním halovém šampionátu ukázal, že umí i hladkou čtvrtku pod střechou. Vyrazil bez taktizování a od seběhnutí do druhého kola jasně vedl. Druhý doběhl Španěl Óscar Husillos, který se radoval už loni na halovém mistrovství světa v Birminghamu, ale pak byl diskvalifikován pro vyšlápnutí z dráhy. Maslák, který získal tři evropské i světové tituly v hale za sebou, v Glasgow pro nemoc nestartoval.

Také ve stejné disciplíně žen triumfovala překážkářka. Švýcarka Léa Sprungerová k letnímu titulu na překážkách z Berlíně přidala halové zlato v letošním nejlepším světovém čase 51,61. Do cílové rovinky vbíhala s velkým náskokem, Cynthia Bolingová z Belgie měla sice drtivý finiš, ale Švýcarka vítězství o jedinou setinu uhájila.

Sladký triumf norských bratrů

V běhu na 3000 m šli oba bratři Ingebrigtsenové do čela už po 700 metrech a soupeři se za nimi uctivě seřadili. V polovině trati je na chvíli vystřídal francouzský steeplař Yoann Kowal, ale závěrečné kolo bylo velkým soubojem norských sourozenců. Jakob si doběhl pro zlato, Henrika těsně předstihl O'Hare, ani pád do cíle už Norovi stříbro nezajistil. Rozdíl byl pouhé tři tisíciny sekundy.

Pro Jakoba to není první zápis do historie, už loni v Berlíně byl nejmladším mistrem Evropy a dokonce dvojnásobným. Teď ve věku 18 let a 163 dnů předstihl německého výškaře Dietmara Mögenburga, který byl při trumfu v roce 1980 o pár dní starší.

Podobný "bratrovražedný" souboj viděli diváci v tyčkařském sektoru v podání polské dvojice, která se přetahovala o vítězství. Obhájce titulu Piotr Lisek skákal až do 585 cm všechno na první pokus, Pawel Wojciechowski měl několikrát problémy, ale pokaždé z nich dokázal vybruslit. Výšku 565 cm zdolal až na třetí pokus. Po prvním nezdaru na 580 cm si další pokusy takticky schoval na 590 a napodruhé uspěl.

Zlato pro Slovensko a Itálii

Slovák Volko, který startuje v české extralize za Olomouc, překvapil už před dvěma lety v Bělehradě stříbrem. Teď zaskočil všechny favority a posunul se na stupeň nejvyšší. Lídra letošních tabulek Emreho Zafera Barnese z Turecka porazil o jedinou setinu. Brit Richard Kilty, vítěz dvou předchozích šampionátů, skončil bez medaile čtvrtý. Polka Ewa Swobodová potvrdila roli nejrychlejší Evropanky sezony, od ranních rozběhů všechno vyhrávala a stále zrychlovala až na finálových 7,09.

Italský výškař Giancarlo Tamberi vybojoval své třetí zlato, ale první od roku 2016, kdy si zlomil nohu a málem ukončil kariéru. Halu v Glasgow si získal už při nástupu na plochu, kam přišel v kiltu, a diváci každý jeho pokus provázeli bouřlivým potleskem. Jako jediný zdolal 232 centimetrů, čímž vyrovnal své letošní evropské maximum.

Zraněný Sýkora je desátý

Sýkora si při posledním tyčkařském tréninku poranil záda v bederní oblasti. "Za poslední týden jsem toho do sebe nacpal víc než za celý život. Lepšilo se to, dneska ráno jsem byl pozitivní. Myslel jsem si, že to půjde," prohlásil.

Úvod sedmiboje naznačoval, že by mohl odzávodit. Na úvodních překážkách byl sedmý v čase 7,08. V dálce se necítil komfortně, ale zapsal si 736 cm hned v první sérii, další dva pokusy byly neplatné. Ve vrhu koulí si zlepšil o tři centimetry osobní rekord výkonem 15,09 a vrátil se z devátého na sedmé místo.

Ve výšce ale vinou zranění výrazně ztratil. Skočil jen základ 192 centimetrů, další postupnou výšku 195 vynechal a na 198 neuspěl. "Na výšce to prohnutí bylo prostě limitující," posteskl si. Propadl se na předposlední místo z vícebojařů, kteří ještě pokračují v soutěži, a nad jeho dalším účinkováním visí otazník. "Teď jsem ztratil jak blázen. Nevím, zkusím s tím něco vymyslet, snad to aspoň půjde," dodal skleslý svěřenec Jaroslava Báby.

Duckworth se dostal do vedení po dálce. Po kouli se propadl na třetí místo, protože jako jediný ze startovního pole nepřekonal ani třináctimetrovou hranici, ale 213 centimetrů ve výšce ho vrátilo do čela.

Nasbíral 3533 bodů a vybudoval si náskok 58 bodů před Švédem Fredrikem Samuelssonem. Průběžně třetí Jorge Ureňa ze Španělska na něj ztrácí 90 bodů. Sýkora má zatím na kontě 3280 bodů.

Sedmiboj vyvrcholí v neděli překážkami, skokem o tyči a kilometrem.