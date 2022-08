Blonďatý vítr. Jíchová zazářila jako jednička a říká: Když mám formu...

Časy Zuzany Hejnové jsou pryč, ale na dlouhých překážkách už létá další česká kometa. Nikoleta Jíchová při svém prvním startu na dospělé vrcholné akci na ME v Mnichově vyhrála rozběh v kvalitním čase 55,93 sekundy, navíc z nevýhodné první dráhy. A tím už vylepšila výkon svého trenéra Jindřicha Šimánka, který v Mnichově na ME startoval před dvaceti lety.

Je tohle pro vás brána do velké atletiky?

„Mnohem víc, protože můj trenér Jindřich Šimánek taky běhal 400 metrů překážek a byl před dvaceti lety tady na mistrovství Evropy ve stejné disciplíně. Pro mě je to tedy první velká akce, ale zároveň je v tom něco osobního pro mě i pro něj. Mám radost, že jsem mu udělala radost.“

A taky jste překonala jeho výsledek, protože on tehdy vypadl v rozběhu…

(smích) „Ano, překonala. Ale to on určitě nerad uslyší.“

Co vám o Mnichovu vyprávěl?

„Říkal, že to je nejnádhernější stadion a měl pravdu. Byla jsem se kouknout na patnáctistovku a atmosféra včera i dneska byla. Je to skvělé.“

Jak hodnotíte svůj vítězný rozběh, v němž jste musela startovat z první dráhy?

„Hodnotím to skvěle. Když jsem včera koukala na los a viděla jedničku, tak jsem nadšená nebyla. Ale s trenérem jsme probrali taktiku. Dost mě namotivoval, řekl mi, že když formu mám, tak se to dá běžet z jakékoli dráhy. A to se potvrdilo.“

Jak zněla taktika?

„Napálit to s tím, že musím mít dlouhý krok na první, protože s prvními mám většinou problémy normálně, natož v první dráze, kde to je hodně ostré… Takže jsem první část myslela hlavně na to, abych měla co nejdelší krok, a když vyjde první, tak už to jde jak po másle.“

V cíli jste vyloženě zářila, cítila jste uvolnění?

„Určitě. Trošku tam spadl kámen ze srdce, že jste splnili, co se od vás očekávalo. Byla to úleva a zároveň euforie, že jsem doběhla první. Cíl bylo postoupit, ale že jsem vyhrála, to byla přidaná hodnota.“

Sezonu jste začala skvěle, ale pak vás přibrzdila nehoda v Šamoríně, kde jste si při pádu na poslední překážce rozrazila koleno, jak vás to ovlivnilo?

„Docela jo, docela to trvalo. Musela jsem si dát docela pauzu, ale trénovali jsme. Časem se to zlepšilo, jsem za to nesmírně ráda. Měla jsem problém s jedním vazem v koleni. Teď už jsem tam, kde jsem byla před úrazem, běhám bez bolesti a s radostí a se sebevědomím.“

Poznamenal vás ten karambol psychicky?

„Ne, to nejde, na překážkách se nesmíte bát a nesmíte na to myslet. V překážkách je každý den nový a musí se do nich jít vždycky naplno a s dobrou vírou.“

Šampionika Zuzana Hejnová říkávala, že na překážky musíte mít hlavu…

„Myslím, že jo, že na hladké čtvrtce když máte formu a nejsou nějaké vyloženě šílené podmínky, tak se to prodává trochu lehčeji, protože prostě běžíte. Na překážkách se vám může stát, že se vám nepovede rytmus, a i když tam ta forma je, neprodáte ji. V tom je to složitější. Ale na čtvrtce, když musíte pořád myslet jen na tu trať, je možná také náročné. Obě dvě trati jsou těžké, ale překážky jsou možná trochu zábavnější.“

Mrzelo vás hodně, že vám v žebříčku těsně uniknul start na červencovém mistrovství světa v Eugene?

„Byl to asi spíš motor, že Evropa je blízko. Ty dny, když jsem se dozvěděla, že jsem pod čarou, mě to trošku mrzelo, ale koleno jsem v tu dobu neměla zahojené. Myslím, že se děje, co se dít má. Odpočinula jsem si, přitrénovala jsem. A po dnešku se ukázalo, že to bylo asi nakonec spíš výhodou. Občas člověk, když nedostane to, co zrovna chce, je štěstím.“

Ve čtvrtek vás čeká semifinále, berete jako nevýhodu, že některé soupeřky byly přímo nasazené?

„Záleží, jak na tom člověk je. Myslím, že holky, které jsou jasné adeptky na finále, tak to mají trošku jednodušší, že budou odpočatější. Nicméně holky na desátém, dvanáctém místě, kde by finále mohly být blízko, tak nejsou rozzávoděné a tlačí se na ně holky, které dobře běžely v rozbězích. Pro někoho je to výhoda, pro někoho ne.“

Vy jste ta, která se na ně tlačí?

„Věřím, že mám výhodu.“

Budete bojovat o finále?

„Uvidíme, jsou to překážky, může se stát cokoli. Holky jsou hodně dobré, ale věřím, že já taky, a že když si dám osobák (zatím 55,73 – pozn. red.), tak bych na to mohla minimálně tlačit.“