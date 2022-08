Hrana TOP 10 pro chodce: Ďurdiaková zvracela, český servis ale chválila

Tereza Ďurdiaková obsadila na ME 12. místo • Reuters

Vít Hlaváč na ME v Mnichově • Reuters

Tereza Ďurdiaková skončila na ME dvanáctá • profimedia.cz

PŘÍMO Z MNICHOVA | Výsledky na hraně top ten vybojovali na ME v Mnichově chodci v závodě na 35 kilometrů. Vít Hlaváč se devátým místem protlačil do první desítky, Tereza Ďurdiaková skončila dvanáctá, přesto, že ji na trati trápily problémy. „Jsem spokojená, že jsem dokončila, protože jsem v průběhu tratě zvracela,“ vysvětlila.

Pro diváky kolem Odeonsplatzu je to malá párty se stánky s pivem nebo preclíky. Závodníci ale v teplém počasí tvrdě bojují.

„Od mistrovství světa jsem měla spoustu zdravotních problémů, start tady byl nejistý ještě týden před závodem. Ale chtěla jsem to zkusit, zabojovala jsem, co jsem mohla. Bez tréninku a bez dobré váhy to asi nešlo líp,“ líčila Tereza Ďurďiaková.

Na rozdíl od maratonkyně Terezy Hrochové, která v pondělí na několik minut zastavila i kvůli tomu, že na občerstvovací stanici dvakrát nedostala pití, Ďurďiaková český servis pochválila.

„Kupodivu jsem to zvládla perfektně, měli jsme dobré kšiltovky od svazu, do kterých se dával led, občerstvování fungovalo super. Měla jsem šátek, teplo jsem nijak zvlášť nepociťovala, možná na poslední pětce, ale tam už mi bylo tak zle, že mi to bylo jedno,“ hodnotila Ďurďiaková.

Českou chůzi v posledních letech držely ženy v čele s Barborou Dibelkovou či Anežkou Drahotovou. Ale teď je tu zase výsledek v mužské kategorii, Vít Hlaváč došel na mnichovské náměstí Odeonsplatz na mistrovství Evropy v nejlepší desítce. Jako poslední to dokázal Hubert Sonnek, jenž skončil na stejném místě v roce 1994 v Helsinkách.

„Z mužů to tady asi nějakou dobu nebylo. Máme docela nadějné juniory, tak můžeme doufat, že se taky posunou do dospělé kategorie, že nás tu jednou bude trochu víc. Tradičně máme výborné holky a doufám, že se nám všem podaří pěkné výsledky,“ hlásil Hlaváč.

V Mnichově to ale bylo na něm. Hlaváč se po startu na Odeonsplatzu chvilku rozkoukával v poli, které se vydalo dopředu téměř vycházkovou chůzí. Pak si našel svoje tempo.

„Bylo příjemné, že jsme se aspoň rozešli, ale pak to začali klasicky práskat, takže jsem zvolil svoje tempo. Šel jsem to hodně pocitu, protože jsem věděl, že konec bude náročný, že se oteplí a bude svítit sluníčko. Na konci jsem sebral pár lidí, i když posledních pět kiláků bylo hrozných,“ pochvaloval si Hlaváč.

Na trati si užíval podporu německého publika, které si navyklo na párty atmosféru kolem Odeonsplatzu už od nedělního cyklistického závodu jednotlivců, nebo pondělních maratonů.

„Oproti světu byla atmosféra ještě trošku někde jinde. Když jsem procházel do posledního kola a proti mě do cíle docházel druhý Němec Linke, tak kotel byl neuvěřitelný. Super, paráda!“ hodnotil Hlaváč.

Během tří týdnů má za sebou dva vrcholy sezony. Na světovém šampionátu v Eugene skončil třiadvacátý.

„V Eugene byl čas o hodně lepší, tam mi to sedlo podmínkami. Ale celkově s letošní sezonou můžu být naprosto spokojený,“ pochvaloval si Hlaváč.