Sasínek měl mžitky a skončil, Mäki má finále: Medaile je k dispozici

PŘÍMO Z MNICHOVA | Nebyl to zrovna ideální start rodinné mise na ME v Mnichově, když mílař Filip Sasínek v pondělí večer nedokončil rozběh kvůli migréně. „Měl mžitky před očima a omdlíval,“ líčila jeho životní partnerka Kristiina Mäki. Samotné jí nezbylo než ráno jít na start. A kvalitním časem 4:04,40 minuty se dostala do pátečního finále, kde může bojovat i o medaili.

Do cíle měl ještě dvě kola, jenže Filip Sasínek ze svého rozběhu na mistrovství Evropy vystoupil jak z vlaku, přesunul se k mantinelu, sednul si a opřel se zády.

„Když jsem ho viděla, že si drží nos, bylo docela jasné, co s ním je,“ líčila jeho partnerka Kristiina Mäki. „Měl bolest hlavy. Trpí na to docela často, ale nikdy se mu to nestalo takhle při závodě. Vůbec jsem se divila, že nastoupil, protože doma nemůže dělat vůbec nic, když ho to chytne.“

Večer po závodě se Sasínek vrátil na pokoj v hotelu Rilano na severu Mnichova a dával se do kupy, zatímco Mäki se musela připravovat na svůj ranní rozběh patnáctistovky.

„Nějak ho doktoři dali dohromady, ale ono na to toho moc nepomůže. Už se mu to třeba stalo, když jsme jeli do Opavy na pětku. Tak to ležel v autě úplně hroznej. Ale když to pak odezní, je to jak nic. Akorát to prostě špatně vyšlo,“ vysvětlovala Mäki. „Spal, když jsem odcházela, ale popřál mi štěstí.“

Mäki drobnou výhodu osudu získala už na startu, protože se, na své poměry výjimečně, dostala do druhého ze dvou rozběhů. Její kamarádka Diana Mezuliáníková v prvním běhu vycítila pomalé tempo a práskla do koní. Nakonec jí přímá postupová místa i tak unikla a čas 4:07,37 na postup nestačil.

„Určitě mi teď nikdo nemůže říkat, že běžím zezadu,“ hodnotila Mezuliáníková. „Věřila jsem si, že si ta první čtyři postupová místa pohlídám. Bohužel. Ale není to žádná ostuda, není to špatný čas, jen to bohužel nestačí. Bude to velmi kvalitní finále.“

To Mäki si v rychlejším běhu držela pozici. Víc než štěstí potřebovala rychlé nohy, protože špička závodu upalovala dopředu.

„Já si dělala pozici na kiláku, i když to tak nevypadalo, ale hlídala jsem si to, abych byla minimálně do sedmého místa. A věřila jsem v postup,“ líčila Mäki. „Při náběhu do cílové rovinky, když jsem se koukla na časomíru, mi bylo jasné, že osm bude stačit. A věřila jsem, že dvě holky říznu.“

Kontrolovaný rozběh v čase 4:04,40 znamená, že má Mäki zase v těle formu. Nepovedené semifinále na MS v Eugene, kde před třemi týdny úplně zvadla, je kazem na jinak parádní sezoně. V rozběhu v Mnichově si zaběhla třetí nejlepší čas kariéry. A ze sedmi nejlepších výkonů hned pět z nich patří do letošní sezony.

„Teď už jsem běžela asi popáté čas kolem 4:04, takže jsem věděla, že ta forma kolem toho je. Může to ustřelit, když se všechno sejde,“ říká Mäki.

A rychlý čas v pátečním finále může znamenat velmi zajímavou odměnu. Favoritky jsou dvě. Britka Lara Muirová s Polkou Sofií Ennaouiovou by si to měly rozdat o zlato. Jenomže třetí do party tak jasná není. Španělka Marta Pérezová zůstala v pomalejším prvním rozběhu o sedm setin za hranou finále.

„Jo? Aha… Tu jsem tipovala na medaili. Tak nic,“ divila se Mäki.

Vyplývá z toho, že třetí místo je ve hře pro zbytek pole. A proč ne i pro českou bojovnici s půlkou finské krve, která má pro podobné případy v záloze válečnou filozofii, jíž se proslavila v Tokiu?

„No, stát se může všechno, nějaké zázraky se v životě dějí,“ usmívá se Mäki. „Budu prostě bojovat o co nejlepší umístění. Ta startovka je hodně nabitá, jsou tam za mě dva jasné holky na medaili, Laura a Sofie. Ta třetí je k dispozici. Ale je nás na ni deset.“