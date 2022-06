Železná Lada? Už ne! Vondrová změnila taktiku, šetří se na vražedné tempo

Lada Vondrová pořád nemá strach nakládat si solidní závodní zátěž. V neděli při extralize v Plzni si vychutnala neobvyklý dvojboj a na stovce (11,74) i na půlce (2:03,49) si zlepšila osobní rekordy. Na mítinku Kladno hází pak povedené období prodloužila kvalitním časem na své hlavní trati.

„Vím, že formu mám, jen to potřebuju prodat, ale zatím mi nepřálo štěstí na dobrý závod,“ líčila Vondrová. „Pořád čekám na lepší podmínky, kdy mi bude první dvoukilo foukat spíš do zad než proti, protože vím, že to v těch nohách mám.“

V Kladně Vondrová ukázala sílu v posledních metrech, když se těsně natlačila před Portoričanku Scottovou, frnkla jí jen vítězná Němka Corrina Schwabová (51,21).

Lada Vondrová letos 100 metrů 11,74 (osobní rekord) 400 metrů 51,57 800 metrů 2:03,49 (osobní rekord)

„Už jsem se jen snažila doběhnout do cíle, aby nebyla přede mnou. Přišlo mi, že mám v konci síly a tušila jsem, že se tam objeví, protože je spíš finišmanka, tak jsem se snažila to udržet,“ vysvětlila Vondrová.

V minulosti byla zvyklá na ďábelské kombinace závodů, její trenér Jaroslav Jón se tím snažil trošku přiblížit dřině slavné Jarmily Kratochvílové pod koučem Miroslavem Kváčem. Tentokrát si ale Vondrová celé odpoledne vyhradila pro svůj běh na 400 metrů.

„Teď už se šetřím. Jak se tělo dostane na vyšší výkony, tak už se nedá absolvovat tolik závodů,“ líčila Vondrová. „Dřív jsem to všechno brala jako trénink. Teď, jak jsem se zlepšila, tak v takovém vražedném tempu nejde absolvovat tolik závodů. Ale když jsem teď na extralize šla stovku a osmistovku, tak mě to hrozně bavilo a asi si to ještě někdy jako trénink dám.“

Vondrová patří k úzké skupince českých atletů v širší evropské špičce. Aby se dostala mezi opravdovou elitu, potřebuje ale ještě několik desetin ubrat, ideálně v sezoně zaútočit na svůj osobní rekord 51,14, který zaběhla na loňské olympiádě v Tokiu.

„Odtrénovala jsem všechno, co jsem potřebovala. Šli jsme na to daleko pozvolněji, proto i ty první závody jsem byla taková nijaká, ale dostávám se do toho,“ věří Vondrová. „Tohle je správná cesta, ne celou přípravu ohulit, protože pak jsem měla problémy s kotníkem, chytalo se to jedno s druhým. Když na to jdu pomaleji, tak sice první závody nevyběhnu rychle, ale dostávám se do toho.“

Lepší se v dobrý čas, protože se blíží první vrchol sezony, červencové mistrovství světa v Eugene. V srpnu následuje mistrovství Evropy v Mnichově.

„Směřujeme to k Eugene, pak bude asi nějaké soustředění a Evropa bude ještě důležitější,“ plánuje Vondrová.