Ogrodníková na ME: Medaili si ukrást nenechám! Vrána jí fandí na dálku

V sobotním finále evropského šampionátu v Mnichově bude stát oštěpařka Nikola Ogrodníková jako úřadující stříbrná medailistka z minulého ME v Berlíně a čerpá z toho sílu. „Mám medaili z Berlína a nenechám si to tady ukrást!“ říká bojovně. Její partner, hokejista Petr Vrána, už trénuje na sezonu. I tak má ale Ogrodníková na místě emotivní pomoc.

Petr Vrána musí dřít s třineckými Oceláři, přesto bude mít aktuální vicemistryně Evropy v boji o obhajobu kolem sebe blízké lidi

„Všichni jsou po dovolených a partner je už v přípravě, takže bohužel nemůže dorazit. Ale mám tady rodinu z Německa, od pana Mirka Fryčera, a kamarády, bydlí asi hodinku odsud,“ vysvětila Ogrodníková, která v minulosti žila s nevlastním synem Miroslava Fryčera, bývalého hráče NHL a později hokejového trenéra, který vloni zemřel.

Podpora se jí bude hodit. V sobotu večer půjde do finále mistrovství Evropy se čtyři roky starým medailovým zápisem, ale zároveň ve složité sezoně, v níž ji už od zimy trápí zdravotní potíže.

„Že obhajuju stříbro, je pro mě i trošku tlak, možná proto jsem byla dneska ráno staženější,“ vyprávěla po čtvrteční kvalifikaci, v níž si hodem 57,82 metru zajistila postup do sobotního finále.

Těsně před bojem se hecovala s reprezentační kolegyní Barborou Špotákovou. I když se běžně spíš soustředí každá samostatně, tentokrát si na zdar plácly dlaněmi.

„Kvalifikace je taková, že všechny holky jsou soupeřky, ale my s Bárou jsme soupeřky nebyly. Chtěly jsme, abychom postoupily do finále, soupeřky budeme až ve finále, takže teď to byla taková týmová práce, bych řekla v uvozovkách, i když jsme každá házela sama za sebe,“ líčila Ogrodníková.

„Mluvily jsme spolu už na rozhazovacím stadionu i na sektoru. Nějaké věci jsme si řekly, že musíme postoupit do finále, že se nemůže stát, že my nepostoupíme!“

Pro Ogrodníkovou má závod o titul evropské šampionky velký význam. Právě na ME v roce 2018 definitivně dokončila svůj přerod z vícebojařky v oštěpařku, během procesu se přitom už na chvíli dostala na hranu civilního života a pracovala v teambuildingové firmě. Jaro poté si pak zlepšila osobní rekord megahodem 67,40 metru. Od té doby ale pořád hledá správnou kombinaci okolností.

„I potom jsem měla dobré roky, ale každý rok objevujete nové věci v technice. Jeden rok máte lepší nohy, pořád na něco přicházíte. Nejde to pořád udržovat stejně, musí se to nějakým způsobem vyvíjet,“ líčí Ogrodníková.

„Letos jsme hodněkrát měnili rozběh, krokový rytmus. Byla jsem hrozně nemocná, letos už jsem dvakrát prodělala covid, měla jsem úpal. Všechno mi stálo v cestě. Letos si to asi budu muset odtrpět, ale pořád čekám na ten dobrý hod. Myslím si, že na tom nejsem blbě.“

Ogrodníková má zatím za sebou spíš průměrnou sezonu, na nedávném světovém šampionátu v Eugene skončila osmá. Trenér Jan Železný ji ale za výkon chválil.

„Byla nemocná, uvažovali jsme, jestli ji nestáhnout. A přesně tenhle závod byl jeden z nejlepších, jaký jsem od ní viděl. Dostala ze sebe úplně všechno. Osmé místo beru jako dar z nebes,“ vyprávěl Železný.

V Eugene byla Ogrodníková druhá nejlepší Evropanka. A věří, že podobného výsledku může dosáhnout i ve finále v Mnichově.

„Já budu bojovat, já mám medaili z Berlína a nenechám si to tady ukrást. I když letošní sezona není kdoví jaká, je to vždycky jenom o jednom hodu. Věřím si,“ říká Ogrodníková.

„I z vody se dá vařit, jenom stačí se dobře vyspat a najít si tam něco jiného. Víťa (Veselý) měl v olympijském roce blbou sezonu a potom z toho měl medaili. To samé Péťa Frydrych na mistrovství světa (2017). Dá se to, ale čekáme na to.“