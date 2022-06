Tanečnice Ogrodníková. Řádí s Neumannové dcerou, trumfnou je děti?

Do Olomouce, kde byla Olympiáda dětí a mládeže v neděli slavnostně zahájena na fotbalovém Andrově stadionu, dorazila i s přítelem, hokejistou Petrem Vránou.

Moc si to užila. „Když jsem byla menší, sama jsem se jedné olympiády zúčastnila. Dodneška na to mám krásné vzpomínky, našla jsem si tam i spoustu kamarádů. Pro děti je to moc hezká akce,“ tvrdí Ogrodníková, vedle Barbory Špotákové nejlepší české oštěpařka posledních let.

Dodneška nevymaže z paměti inspirativní příhodu poté, co před lety na takové akci vyhrála hod míčkem. „Na tribunu si mě přizvala paní Zátopková . A byl to pro mě hrozně silný moment, že mi taková osobnost sama pogratulovala,“ vybavuje si česká oštěpařka.

Právě možná i setkání s legendou ji pak podvědomě nasměrovalo k tomu, že začala házet oštěpem…

Během slavnostního zahájení se objevila na pódiu, kde si zatancovala. Efektní taneček předvedla i ve speciálním videu, spolu s atletkou Lucií Neumannovou, dcerou slavné lyžařky Kateřiny. Děti je teď mají napodobovat a na sociálních sítích svoje tanečky zveřejňovat.

„Nemůžu říct, že mi to úplně jde, ale tancuju ráda. Doufám, že se to dětem bude líbit a všichni společně si zatancujeme,“ tvrdí úspěšná česká atletka, která už je v plné přípravě na sezonu, takže dětskou olympiádu bude sledovat jenom na dálku.

Se zájmem se podívá i na to, jak se mladým sportovcům bude dařit při tanci. Trumfne je někdo?