Šest centimetrů od medaile. Juška na HME bojoval, nakonec skončil pátý

Kristiina Mäki (úplně vpravo) postoupila na HME do finále • Reuters

Lada Vondrová postoupila do finále HME na 400m • Reuters

Lada Vondrová postoupila do finále HME na 400m • Reuters

Radek Juška skončil na halovém ME v Istanbulu na pátém místě • ČTK / AP / Francisco Seco

Radek Juška skončil na halovém ME v Istanbulu na pátém místě • ČTK / AP / Khalil Hamra

Osm let po stříbru na HME v Praze útočil Juška v Istanbulu na další cenný kov. Za Tentogluem a Švédem Thobiasem Montlerem, který se dostal na 819 centimetrů, se bojovalo o bronz. Zkušený český reprezentant, jenž závodil na šampionátu díky divoké kartě svazu, měl v úvodu navrch. Na třetí místo se dostal ve druhé sérii díky 785 centimetrů, ve čtvrté se pak o devět centimetrů zlepšil.

Z medailové pozice ho ale v páté sérii osmimetrovým skokem odsunul Rumun Gabriel Bitan a pak se před něj dostal ještě Bulhar Božidar Sarabojukov (797). Juška útočil, ale daleký závěrečný pokus byl s přešlapem. „Je to škoda, bylo to blízko. Ale na to, že jsem vůbec nevěděl, jestli budu skákat halovku, tak nemůžu být nespokojený,“ řekl Juška České televizi.

V zimě se potýkal s problémy se zády. „Dvakrát mě to zastavilo v přípravě. Chybí mi třeba dva měsíce tréninku. Bylo to znát. Dělali jsme všechno pro to, abych odskákal a dobře odskákal. Myslím, že jsem udělal pěknou tečku,“ ocenil svěřenec Josefa Karase.

Vícebojař Ondřej Kopecký i na překážkách zaostal za svým potenciálem, výkonem 8,15 se zařadil v této disciplíně na sedmou příčku a průběžně udržel osmou pozici. Dnes dopoledne ještě čeká vícebojaře skok o tyči, který by měl být Kopeckého silnou disciplínou.