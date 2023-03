Druhé cinknutí na HME v Istanbulu. Tyčkařka Švábíková vybojovala bronz

V něčem jsou osudy Tomáše Staňka a Amálie Švábíkové na HME 2023 stejné. Oběma se nepodařila kvalifikace úpllně dle představ, ale oba si určité rozpaky vynahradili ve finále svých disciplín.

„Nebyla to kvalifikace podle mých představ, ale kvalifikace je nejtěžší část závodu. Nikdy nevíte, co se může stát, což se potvrdilo, ale jsem ráda, že jsem postoupila a nechám si to na zítra,“ slíbila Švábíková po kvalifikačním boji.

A jak řekla, tak se stalo. Ve finále jí čekaly soupeřky jako Slovinka Tina Šutejová nebo Finka Wilma Murtoová. Důležitým faktorem jistě bylo, že se Švábíková uklidnila na své základní výšce 4.25m podařeným skokem. Přitom už na této výšce začaly soupeřky chybovat.

Až do výšky 4.60 m procházela Švábíková závodem bez jediného křížku. Pak se vše více než čtyři a půl metru nad zemí začalo lámat, a když vypadla zkušená Řekyně Katerína Stefanídiová, juniorská mistryně světa z roku 2018 věděla, že domů odjede s medailí. V tu chvíli ještě nebylo jasné, jakou hodnotu bude mít česká medaile. Nový národní rekord 4.75m už však byl nad její síly, zatímco dvě soupeřky pokračovaly dál.

Švábíková tak potvrdila skvělou formu, kterou předvedla už na halovém šampionátu ČR v Ostravě, kde v únoru vylepšila české maximum na 4.72 m.

V Istanbulu třiadvacetiletou tyčkařku překonaly jen zlatá Murtoová a stříbrná Šutejová, která nedokázala naplnit ambice největší favoritky disciplíny.