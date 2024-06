ME v atletice: nechybí hvězdy, Češi chtějí finále i pojistit si olympiádu

Vrcholem této sezony budou v atletice jednoznačně olympijské hry. Pro spoustu sportovců to však bude už v následujících dnech mistrovství Evropy. To si nenechávají ujít ani největší hvězdy jako třeba tyčkař Armand Duplantis. V českém týmu nechybí Jakub Vadlejch a Tomáš Staněk. Ti jsou jedni z mála Čechů, kteří mají splněný olympijský limit. Další se budou snažit vylepšit své tabulkové umístění a také zabojovat o evropské medaile.

Takto našlapaná konkurence nebývá v jiných sportech na kontinentálním šampionátu krátce před olympijskými hrami samozřejmostí. Ovšem atleti se chtějí ukázat. „Je to relativně daleko od olympijských her. Jak jsem sledoval nominace ostatních států, je to velmi naplněné a pole budou velmi kvalitní,“ poukázal šéftrenér české reprezentace Pavel Sluka.

Česko vyslalo do Říma 53 atletů, což je vysoké číslo. „Dali jsme prioritu tomu, že kdo splní podmínky Evropské atletiky, tak na mistrovství Evropy pojede. Hlavním cílem bylo dát příležitost mladým atletům,“ vysvětlil Sluka.

I s ohledem na konkurenci má šéftrenér jasno v cílích. Jsou jimi hlavně účasti ve finále. „Považuji každý postup do finále za úspěch. Doufám, že nám to tam minimálně jednou cinkne. Pokud víckrát, už budu spokojen.“

Největší nadějí na medaili je tradičně oštěpař Jakub Vadlejch (finále ve středu večer), kterému na kontinentálním mistrovství odpadá jeden z největších soupeřů Ind Níradž Čopra.

Po výpadku kvůli zranění si další z velkých jmen, koulař Tomáš Staněk, bude chtít především prověřit svou formu. „V současné době je zraněné tříslo snad vyléčené. Už absolvoval naplno poslední dva koulařské tréninky a vypadalo to zdravotně v pořádku,“ upřesnil Sluka Staňkův zdravotní stav.

Mezi mladými, kterým se Český atletický svaz rozhodl dát tentokrát šanci, je třeba i čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Ta nedávno na ostravské Zlaté tretře zaběhla čtvrtý čas české historie a zároveň splnila limit pro olympijskou Paříž. Patří tak k šestici českých atletů, kteří mají momentálně účast pod pěti kruhy jistou. Vedle Vadlejcha se Staňkem jsou to ještě maratonkyně Tereza Hrochová a Moira Stewartová a další čtvrtkařka Lada Vondrová.

Limity pro OH jsou ale hodně přísné, a tak se většina Čechů bude chtít do Paříže dostat přes světové žebříčky. Těch, kteří by v tuto chvíli letěli, je dvacet. Jejich řady by ale rád rozšířil třeba i desetibojař Vilém Stráský. Vítěz loňské univerziády nedávno v Götzisu vyšplhal na 8016 bodů, chce ale ještě víc.

„Jsem nyní mimo olympijskou nominaci, a abych se posunul v rankingu, spočítal jsem si, že bude potřeba 8250 bodů a být nejhůř pátý,“ má jasno vícebojař.

V mnoha disciplínách bude velká konkurence. Možný útok na světový rekord slibuje účast Duplantise, který už letos vlastní historické maximum posunul na 624 centimetrů. Švédský tyčkař bude útočit na třetí evropský titul za sebou.

Hlavním Vadlejchovým soupeřem bude Němec Julian Weber, jenž před dvěma lety v Mnichově triumfoval a nedávno porazil Čecha na Zlaté tretře.

Norský běžec Jakob Ingebrigtsen bude útočit na třetí evropský double za sebou. Olympijský šampion v běhu na 1500 metrů a dvojnásobný mistr světa na 5000 m znovu poběží obě tratě, které v Berlíně 2018 i Mnichově 2022 ovládl.

Řadu medailových nadějí bude mít domácí Itálie. Pozornost fanoušků se bude upírat například k mužské stovce, kde bude obhajovat titul olympijský šampion Marcell Jacobs.

Šampionát startuje v pátek a potrvá do středy.

Dnešní program

(pouze finále a disciplíny s českou účastí)

9.35 disk muži - kvalifikace (Bárta)

10.10 100 m přek. ženy - rozběhy (Jiranová)

11.45 1500 m ženy - rozběhy (Sasínek Mäki)

12.20 800 m muži - rozběhy (Dudycha)

12.55 dálka muži - kvalifikace (Juška, Meidlschmid)

18.35 20 km chůze ženy (Martínková)

19.55 koule muži - kvalifikace (Staněk, Procházka)

20.30 výška ženy - kvalifikace (Hrubá)

21.00 disk muži - finále

21.10 100 m muži - rozběhy (Stromšík, Veleba)

21.33 koule ženy - finále

22.20 smíšená štafeta 4x400 m - finále (ČR)

22.40 5000 m ženy - finále