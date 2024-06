„Lu“ (18) válela na ME. Tohle mě bavilo, hlásil talent. Expertka smekala

Tohle je pořádná jízda! Lurdes Gloria Manuel nastoupila do pondělního finále mistrovství Evropy jako druhá nejmladší čtvrtkařka historie. V cíli doběhla hned za třemi velkými hvězdami čtvrtky a v čase 50,52 byla čtvrtá nejlepší.

„Na to, jak je Lurdes mlaďounká, klobouk dolů!“ hodnotila Denisa Helceletová, expertka České televize, která byla jako poslední česká čtvrtkařka čtvrtá na ME v roce 2010 v Barceloně.

Manuel oproti semifinále začala výrazně rychleji, držela se na pátém místě, v cílové rovince ještě zabrala a posunula se na čtvrtou příčku.

„Tenhle závod mě strašně moc bavil. Jsem ráda, že jsem mohla absolvovat rozběh, semifinále i finále a všechno si to takhle hezky projít. Myslím, že to byla skvělá zkušenost, a i když to tak nemusí vypadat, jsem fakt šťastná,“ hodnotila Manuel pro Českou televizi. „Když jsem cítila, že můžu zatáhnout, tak jsem zatáhla a je z toho hezké čtvrté místo.“

Závod vyhrála polská vicemistryně světa Natalie Kaczmareková v nejlepším evropském výkonu roku 48,98. Irku Rhasidat Adelekeovou porazila v úžasném boji jen o devět setin. Pro Manuel znamenal šampionát v Římě velký nástup do dospělé čtvrtky. A ještě nekončí. Má jistou účast na olympiádě v Paříži a koncem srpna bude favoritkou juniorského mistrovství světa v Limě.

„Jsem strašně ráda, že to takhle dopadlo. Úplně cítím motivaci, která mě nakopla k tomu, že se těším, až přijedu a začnu trénovat a budu se moc připravovat na další závody. Tohle je neskutečný pocit. Přestože někdo může říct jenom čtvrté místo, mně dělá obrovskou radost,“ uvedla Manuel.

Parádní úroveň měla mužská čtvrtka. Belgičan Alexander Doom navázal na svůj zimní titul halového mistra světa a vyhrál v druhém nejlepším čase evropských dějin a rekordu šampionátu 44,15 sekundy.

Švábíková těsně shodila medaili

Tyčkařka Amálie Švábíková ve finále bez problémů zdolala dvě úvodní výšky a skočila 458 centimetrů, svůj letošní nejlepší výkon pod širým nebem. Na hranici 468 centimetrů převedla dobré pokusy, při posledním už byla nad laťkou, při cestě dolů ji ale shodila. Skončila čtvrtá, se stejným zápisem jako Finka Elina Lampelaová. Vyhrála Švýcarka Angelica Moserová, která jako jediná překonala 478 centimetrů.

„Mně to hrozně mrzí. Byl to fakt dobrý pokus. Bylo to fakt blízko. Když jsem byla nad laťkou, doufala jsem, že to zůstane,“ hodnotila Švábíková pro Českou televizi. „Čtvrté místo je krásné, je to brambora, někdo být čtvrtý musel.“

Po padesáti letech se ve finále ME ukázali dva čeští steeplaři. Tomáš Habarta skončil desátý, přičemž časem 8:21,83 vylepšil svůj nedávný národní rekord z Chořova. Daminán Vích skončil dvanáctý časem 8:22,95, kterým v tabulkách přeskočil Dušana Moravčíka, jehož národní rekord vydržel v tabulkách do letoška 52 let.

Sprinter Tomáš Němejc byl šestý ve finále dvoustovky. Finále mělo devět účastníků, ale hned na začátku přišlo o Němce Joshuu Hartmanna, který ulil start. Němejc pak v čase 20,91 sekundy proběhl cílem jako sedmý. Jenže rozhodčí ještě diskvalifikovali Francouze Pabla Matea za vyšlápnutí z dráhy, takže z toho byla šestá pozice. Zvítězil Vyhrál Švýcar Timothé Mumenthaler (20,28).

Oštěpařka Nikola Ogrodníková postoupila výkonem 58,52 sekundy do finále a bude mít šanci navázat na stříbrnou medaili z roku 2018. Petra Sičaková hodila při svém prvním startu na vrcholné akci 52,86 metru čtyřiadvacátá. Andrea Železná, manželka a svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného, zůstala výkonem 55,57 ze třetí série osmnáctá. Dnes vstupuje do soutěže taky Jakub Vadlejch, vicemistr Evropy z roku 2022.

Ve finále jsou dva čeští tyčkaři díky výkonu 560 centimetrů. David Holý v soutěži ani jednou nechyboval. Matěj Ščerba se naopak dvakrát zachraňoval třetím pokusem.

Mistrovství Evropy v atletice v Římě

Finále:

Muži:

400 m: 1. Doom (Belg.) 44,15, 2. Dobson (Brit.) 44,38, 3. Bonevacia (Niz.) 44,88, 4. Sacoor (Belg.) 44,98, 5. Sito (It.) 45,04, 6. Molnár (Maď.) 45,07.

3000 m př.: 1. Miellet 8:14,01, 2. Bedrani (oba Fr.) 8:14,36, 3. Bebendorf 8:14,41, 4. Ruppert (oba Něm.) 8:15,08, 5. Arce (Šp.) 8:16,70, 6. Daru (Fr.) 8:19,42, ...10. Habarta 8:21,83 - český rekord, 12. Vích (oba ČR) 8:22,95.

Desetiboj (po čtyřech disciplínách): 1. Skotheim (Nor.) 3633 b. (100 m: 10,82 - dálka: 793 - koule: 13,96 - výška: 217), 2. Gletty (Fr.) 3610 (10,55 - 759 - 16,27 - 202), 3. Erm (Est.) 3573 (10,60 - 791 - 14,99 - 199), 4. Rooth (Nor.) 3548, 5. Eitel (něm.) 3409, 6. Mayer (Fr.) 3403, ...9. Stráský (ČR) 3344 (10,65 - 737 - 14,95 - 190).

Ženy:

400 m: 1. Kaczmareková (Pol.) 48,98, 2. Adelekeová (Ir.) 49,07, 3. Klaverová (Niz.) 50,08, 4. Manuel (ČR) 50,52, 5. Miklósová (Rum.), 6. Laviai Nilsenová (Brit.) obě 50,71.

Tyč: 1. Moserová (Švýc.) 478, 2. Stefanídiová (Řec.), Cauderyová (Brit.) obě 473, 4. Švábíková (ČR) a Lampelaová (Fin.), 6. Molinarolová (It.) všechny 458.

Kvalifikace a semifinále:

Muži:

400 m př.: 1. Sibilio (It.) 48,07, ...11. Müller (ČR) 49,25 - nepostoupil do finále.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.), Zernikel, Blech (oba Něm.), Broeders (Belg.) a Holý, ...11. Ščerba (oba ČR) všichni 560 - postoupili do finále.

Ženy:

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 54,16, ...6. Jíchová (ČR) 54,59 - postoupila do finále.

Oštěp: 1. Obstová (Nor.) 61,45, ...7. Ogrodníková 58,52 - postoupila do finále, 18. Železná 55,57, 24. Sičaková 52,86 (všechny ČR) - nepostoupily do finále.