Rozzářená Jíchová doběhla ve finále čtvrtá: Eminem i radostný smutek

Když se blížil cíl, Nikoleta Jíchová zase podřadila a drala se dopředu. Její finiš ve finále evropského šampionátu stačil na čtvrté místo. Podobně jako tyčkařka Amálie Švábíková a čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel skončila v Římě těsně pod stupni.

„Jsem smutná, protože jdu do finále s tím, že chci medaili, ale musím být ráda za to, že jsem čtvrtá. Je to třetí čtvrtka s překážkami naplno ve třech dnech, pokaždé pod padesát pět vteřin. Musím to hodnotit kladně,“ hodnotila Jíchová pro Českou televizi.

Na mistrovství Evropy její vytrvalá cesta zatím dospěla nejdál. V semifinále si zlepšila osobní rekord na 54,59 sekundy, čímž splnila olympijský limit. Ve finále by musela k medaili svůj čas ještě vylepšit. Síly jí stačily na čas 54,91 a úctyhodné čtvrté místo.

„Chyby tam určitě jsou, budu to studovat a budu na sobě dál pracovat, abych věci zlepšovala,“ líčila Jíchová. „Je to skvělý skalp holek, s kterými jsem běžela. Zároveň jsem si vyzkoušela první velké finále.“

Jíchová si z rozpáleného romantického města vzala energii. Před závodem jezdila po Římě na koloběžce a skamarádila se se dvěma místními ženami, které ji odvezly z výletu zpátky do hotelu. Před závodem si užila i atmosféru na exkluzivním rozcvičovacím Stadio dei Marmi, skvostu z počátku třicátých let, kolem kterého stojí 59 soch sportovců. Po nedávné rekonstrukci se na něj vrátila i šedá barva původní dráhy.

„Rozcvičovala jsem se na obrovském stadionu při zapadajícím slunci s krásnými sochami. Hrál tam naplno Eminem,“ usmívala se Jíchová.

Večer ji pak na hlavním Olympijském stadionu nerozhodila nálada velkého okamžiku. Své první finále na evropském šampionátu zvládla v hlavě, technicky i svým pověstným finišem. A může se těšit na olympiádu do Paříže.

„Tady jsem poprvé vystupovala, všichni tleskali, bylo tady skvělé publikum. To jsou věci, které mě posouvají dál. Mám spoustu zkušeností navíc, věřím, že je využiju,“ řekla Jíchová.

Závod vyhrála Nizozemka Femke Bolová, která si svým vílím krokem doletěla k rekordu šampionátu 52,49 sekundy. Nejlepším časem v historii ME vyhrál i norský fenomén Karsten Warholm, který časem 46,98 sekundy ubral patnáct setin ze svého času z Mnichova 2022. A získal už třetí titul kontinentálního šampiona.

Mistrovství Evropy v atletice v Římě:

Finále:

Muži:

400 m př.: 1. Warhollm (Nor.) 46,98, 2. SIbilio (It.) 47,50, 3. Bengström (Švéd.) 47,94, 4. Mägi (Est.) 48,13, 5. Akcam (Tur.) 48,17, 6. Agyekum (Něm.) 48,42.

Desetiboj (po devíti disciplínách): 1. Erm (Est.) 7986 (100 m: 10,60 - dálka: 791 - koule: 14,99 - výška: 199 - 400 m: 46,81 - 110 m př.: 14,30 - disk: 44,56 - tyč: 520 - oštěp: 62,71), 2. Mayer 7893 (10,72 - 737 - 15,31 - 196 - 49,73 - 14,29 - 48,53 - 530 - 69,54), 3. Gletty (oba Fr.) 7846 (10,55 - 759 - 16,27 - 202 - 47,60 - 13,88 - 43,54 - 490 - 57,47), 4. Skotheim (Nor.) 7840, 5. Kaul 7720, 6. Eitel (oba Něm.) 7530, ...12. Stráský 7341 (10,65 - 737 - 14,95 - 190 - 49,17 - 14,24 - 40,08 - 480 - 56,47).

Ženy:

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,49, 2. Maravalová (Fr.) 54,23, 3. Peetersová (Niz.) 54,37, 4. Jíchová (ČR) 54,91, 5. Folorunsová (It.) 55,20, 6 Klosterová (Nor.) 55,29.

Kvalifikace a rozběhy:

Muži:

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 85,01, ...4. Vadlejch 83,36 - postoupil do finále, Konečný, Jílek (všichni ČR) - oba bez výkonu.

4x100 m: 1. Nizozemsko 38,32, ...11. ČR (Stromšík, Veleba, Jirka, Macík) 39,22 - nepostoupila do finále.

4x400 m: 1. Francie 3:00,77, ...13. ČR (Desenský, Šorm, Smolka, Krenek) 3:06,70 - nepostoupila do finále.

Ženy:

4x400 m: 1. Irsko 3:24,81, ...ČR (Pírková, Petržilková, Veselá, Malíková) - diskvalifikována.