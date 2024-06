Zázračná Lu: klenot české atletiky. Jde si za sny, negaci si nebere osobně

Roste z ní atletická superhvězda. Teprve osmnáctiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na mistrovství Evropy v Římě zazářila čtvrtým místem, na dráze se přibližuje blíž a blíž prestižní hranici padesát sekund. A je to jen začátek. „Práce je strašně moc. Jsem ráda, že vím, co bych mohla zlepšit,“ říká Manuel s vyhlídkou na olympijský zážitek v Paříži. Pomalu si zvyká na popularitu i hloupé komentáře na sociálních sítích.

Kvůli Mona Lise z olympijské vesnice utíkat nebude. Lurdes Gloria Manuel žije v multikulturní rodině, v Paříži má tetu, takže slavné Leonardovo dílo v Louvru už dobře prozkoumala.

„Vidět Monu Lisu na vlastní oči je strašně hezké a zároveň nečekané. Čekala jsem, že ten obraz bude mnohem větší,“ usmívá se.

Kdo ví, třeba pro ni ani start na olympiádě nebude příliš ohromující událostí, z které by zůstala paf. To se téhle dívce nestává. Od chvíle, kdy si ve čtrnácti letech poprvé vyzkoušela čtvrtku, nechává v úžasu své okolí. V šestnácti skončila na mistrovství Evropy osmnáctiletých druhá, v sedmnácti už ho vyhrála a jako náhradnice se dostala na mistrovství světa dospělých v Budapešti. Teď je jí osmnáct, má jistou účast na olympiádě a za sebou parádní představení na evropském šampionátu v Římě.

„Jsem zkušenější než vloni v Budapešti. Prošla jsem si rozběh, semifinále, finále. Vím trochu, co očekávat od soupeřek, jak to může kdo rozběhnout. Tohle je super vědět do dalších závodů,“ pochvaluje si. „Největší stres jsem měla před semifinále. Možná jsem si říkala, že chybí poslední krůček. Oproti finále to bylo náročné psychicky. Do finále už jsem šla s tím, že je to skvělý, i kdybych byla osmá, budu mít radost, že jsem se dostala do finále.“

Manuel ve finále neskončila poslední. Začala odvážně, v cílové rovince se snažila vydržet a osobní rekord 50,52 sekundy jí stačil na famozní čtvrté místo. Je z ní klenot české atletiky, a ještě nevybroušený.

Její rodiče pocházejí z jiných koutů světa. Tatínek z Angoly, odkud se kdysi vydal učit na Kubu, odkud se dostal do Ruska. Tam se potkal s maminkou Lurdes, z Ruska ale raději rychle odjeli. A usadili se v Česku.

„Doma mluvíme převážně rusky, protože ruština je můj mateřský jazyk. Občas se stane, že taťka řekne něco portugalsky, většinou mu odpovíme rusky. Občas se mi stane, že se mi do mého ruského slovníku připlete české slovíčko. Je to občas zajímavé,“ usmívá se Manuel.

Posun výkonností Manuel 2024 50,52 2023 51,23 2022 53,19 2021 54,57 2020 57,57 2019 61,25

V atletickém prostředí se jí přezdívá zkratkou jejího prvního jména Lu. Rodiče ji odmalička vedli ke sportu. Nejdřív zkoušela gymnastiku.

„Tolik mě nebavila, protože jsem viděla, že mi tolik nejde. Ve škole byly školní závody, učitelky si začaly všímat, že běhám celkem rychle, že by bylo dobré, kdybych zkusila atletiku. Navrhly to rodičům. Rodiče mají rádi sport, byli pro,“ vzpomíná Manuel.

Nejdřív zkoušela šedesátku a střední tratě. Brzy se ale ukázalo, že její disciplínou má být čtvrtka, náročné martyrium jednoho kola. Manuel prosvištěla mládežnickými kategoriemi a najednou patří k nejlepším čtvrtkařkám kontinentu. A z hvězdičky atletické komunity se stává všeobecně známou, se vším, co to přináší. Lidé ji obdivují za její výkony a úsilí. Ale najdou se i hlupáci, pro něž je příliš jiná.

„Začalo mi psát více lidí. To nejde přehlédnout. Nechám to zatím na volný průběh. Samozřejmě mě těší hezké zprávy. Trochu i počítám s tím, že když se někdo stane mediálně víc známý, že můžou být i negativní ohlasy,“ líčí Manuel. „Je strašně důležité si to nějak nevzít až moc osobně. Snažím se nad tím úplně tolik nemyslet. Mám svůj cíl, který jsem si dala. Chtěla bych si splnit svoje sny, jdu si za nimi. Zatím mi to vychází, jsem ráda, že můžu dělat, co mě baví.“

Pod společnou péčí trenérů Šárky Chládkové a Rastislava Šediny z ní v Táboře roste výjimečná atletka, v českých poměrech rozhodně. V osmnácti letech se na 52 setin přiblížila hranici padesáti sekund, kterou zatím pokořily jen Jarmila Kratochvílová s Taťánou Netoličkovou-Kocembovou. Je nejrychlejší českou čtvrtkařkou nového století. Lu se navíc posunuje dopředu přirozenými postupy. S posilovnou, bez níž se ve vyšších sférách neobejde, začala pořádně až letos.

„Chodila jsem trénovat, ale občas se stávalo, že jsem tomu tolik nedávala té důraznosti. Šla jsem trénink, ale věděla jsem, že jsem ho mohla odtrénovat líp. Chtěla bych se posnažit a zkusit to brát víc vážně,“ říká Manuel. „Evropa mě hodně namotivovala udělat práci navíc, brát tréninky vážněji, udělat zase další kus práce. Určitě vnímám, že posilovna je potřeba. Chybí mi lepší a silnější závěr, starty bych mohla vylepšit. Furt je něco, na čem bych mohla pracovat.“

Atletický svět už o ní dobře ví. Před pár dny vstoupila na sportovní trh, když získala smlouvu s firmou New Balance a bude tak mít podobné tretry jako slavná Nizozemka Femke Bolová. Právě v nich poběží na olympiádě v Paříži.

„Byla bych ráda, kdyby se zase povedlo semifinále. Kdyby se nepovedlo, tak nějaký hezký čas,“ plánuje. „Pořád bych se chtěla zlepšovat, je strašně fajn, když sportovec sám o sobě ví, že může na něčem zapracovat, má chuť se zlepšovat a vyhrávat. O tom sport je.“