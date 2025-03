Koulař Staněk jede na HME na zlato! Maňasová zaběhla národní rekord

Staněk jako jediný ze startovního pole mohl koulařský sektor opustit předčasně. Úvodní krátký pokus sice úmyslně přešlápl, ale ve druhé sérii pak o více než čtvrt metru překonal výkon požadovaný pro přímý postup do finále. Zároveň předvedl své letošní maximum.

„Chtěl jsem hodit prvním, ale samozřejmě nesmím se z toho sesypat, když se to nepovede. Jsem rád, že jsem trefil druhý,“ řekl národní rekordman České televizi. „Ten pokus byl přesně takový, co nebyl ten první. Byl agresivní. Trénoval jsem to na tréninku, že když do toho půjdu, tak ani nemůžu moc přešlápnout. Takže jsem to od začátku rozjel a byl trochu agresivní, aby to nepadlo míň, i kdyby mi to trošku sjelo. Ale sedl si krásně.“

V osmičlenném finále bude naopak chybět největší favorit Leonardo Fabbri z Itálie. Lídr světových tabulek zapsal jen 19,72 metru a skončil dvanáctý. Druhý český reprezentant Tadeáš Procházka výkonem 18,97 zůstal 76 centimetrů pod osobním rekordem a obsadil 15. příčku.

Od 16.28 ho čeká finále (PP ČT 2), kde bude bojovat o pátou medaili z HME za sebou. Sbírku už má kompletní, včetně zlata z Toruně 2021.

„Uvidíme, kdo bude ve finále, a večer se necháme překvapit. Ale nedám se lacino,“ prohlásil Staněk odhodlaně.

O největšího soupeře už ale přišel, Fabbri kvalifikaci nezvládl. Koulař s letošním maximem 21,95 metru, který vloni v létě vrhnul ještě o metr víc, měl jediný platný pokus, který mu na postup nestačil.

Italské barvy tak budou ve finále hájit jen Zane Weir, jenž skončil v kvalifikaci výkonem 20,91 druhý, a Nick Ponzio, jemuž stačilo 20,24 metru na postup ze sedmé příčky. Z kandidátů na medaili neprošel kvalifikací ani Polák Konrad Bukowiecki. Výkonem 19,78 skončil desátý, od finále ho dělilo 33 centimetrů.

Český rekord pro Maňasovou

Sprinterka Karolína Maňasová vytvořila na halovém mistrovství Evropy český rekord v běhu na 60 metrů. V prvním kole soutěže v Apeldoornu dosáhla času 7,14 sekundy a o setinu vylepšila vlastní národní maximum z loňska. Z rozběhu postoupila bezpečně do semifinále, které je na programu v úvodu závěrečného bloku šampionátu po 16. hodině.

Jednadvacetiletá atletka zaběhla životní čas navzdory tomu, že ve čtvrtém rozběhu se dvakrát opakoval start. Cílem Maňasová proběhla jako druhá za Italkou Zaynab Dossovou (7,06) a v porovnání pěti běhů byla čtvrtá nejrychlejší.

Výsledky halového mistrovství Evropy v atletice

Rozběhy a kvalifikace s českou účastí:

Muži:

Koule: 1. Staněk 21,26, ...15. Procházka (oba ČR) - nepostoupil do finále.

Ženy:

60 m: 1. Dossová (It.) 7,06, ...4. Maňasová (ČR) 7,14 - český rekord, postoupila do semifinále.