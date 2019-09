Půlnoční maratony ve vedru straší MS v atletice: Je to hazard se zdravím? | iSport.cz

„Nemáme žádné oficiální zprávy, že by se závody měly rušit. Asi bude chvíli předtím zasedat lékařská komise. Ale myslím, že moc nepočítají, že by to rušili, nebo posouvali,“ líčí Karolína Bílková, šéflékařka atletické reprezentace.

Zatímco na Chalífově mezinárodním stadionu bude v průběhu šampionátu v provozu přelomový systém klimatizace, který ochladí celou dráhu, závodníci v silničních disciplínách poběží na věhlasné promenádě Al Corniche. Maratony začínají vždy minutu před půlnocí, chodecké závody v půl dvanácté v noci. Výhodou budou parádní záběry na rozzářené panorama místních mrakodrapů a o něco nižší teploty. Jenomže ne zase o tolik. I proto se objevují spekulace, že IAAF uvažuje o tom, že maraton zruší.

„Psal mi to jeden známý, že se o tom uvažuje, ale doufám, že k tomu nedojde. Trénovala jsem na to. Ať to už stojí, co chce, chtěla bych se závodu mistrovství světa zúčastnit,“ říká reprezentantka Marcela Joglová, která se na start maratonu chystá.

Ve čtvrtek teploměr v Dauhá vystoupal na hranici 40 stupňů Celsia. Až půjde v pátek v noci na start 69 maratonkyň, dají se však stále očekávat teploty nad 30 stupňů. Což je pro vytrvalostní sporty drsný extrém. Maratony se většinou pořádají na jaře či na podzim, ideální teploty jsou do dvaceti stupňů. Joglová se na šampionát připravovala v o hodně chladnějším prostředí vysokohorského Livigna, ale doufá, že si poradí i v extrémním teplu a vlhku.

„Nechci se tím stresovat. Teplo jako takové mi nevadí. Na běh to není ideální, ale třeba to nebude tak hrozné. Tím, že se to ví dost dopředu, jsem s tím smířená,“ líčila Joglová ve středu při odletu do Dauhá.

Večer po příletu se ale v katarské výhni byla proběhnout. „Běžela jsem asi devět kilometrů po cestičce kolem zálivu. První dva se zdálo, že to nebude tak hrozné, ale pak to na mě pomalu začalo dopadávat. Bude to boj, nebude to zadarmo,“ ví Joglová. „Vzpomínám, že jsem běžela ve velkém vedru Olomoucký půlmraton, a hrozně mi pomohlo, že tam byla spousta houbiček, občas na nás stříkali vodní poprašek.“

Jasné je, že to bude pro všechny běžkyně extrémní zážitek.

„Strašně si to neumím představit a je mi jich hrozně, upřímně líto,“ otřásla se při představě maratonu v půlnoční výhni reprezentantka Diana Mezuliáníková, která na MS poběží osmistovku na klimatizovaném Chalífově mezinárodním stadionu. „Čím delší trať běžíte, tím víc vás ovlivňuje, že je teplo, že vás to vysiluje. Já vím, že pořadatelé se opravdu snaží udělat co nejvíc. Budou sportovce ochlazovat, ale bude to pro ně hrozně náročné.“

Katarský světový šampionát je po šestnácti letech prvním MS bez účasti jamajské legendy Usaina Bolta. A teď hrozí, že hned na úvod nové éry poletí do mediálního prostoru záběry závodnic na pokraji kolapsu.

Podobné podmínky jako v současnosti v Dauhá panovaly v roce 2010 v Dillí při Hrách Commonwealthu. Maraton se tehdy běžel v třiceti stupních Celsia a devadesátiprocentní vlhkosti.

„Bylo to směšné, neřku-li nebezpečné a potenciálně ohrožující život. V posledních pěti kilometrech jsem měla halucinace,“ vzpomínala na sociálních sítích britská běžkyně Helen Daviesová.

Podobné události se neslavně zapsaly do historie na OH 1984 nebo MS 1987 v Římě, kde ve vedru kolabovaly maratonkyně. Vloni na Hrách Commonwealthu v australském Gold Coast padl k zemi z vedoucí pozice Skot Callum Hawkins.

„Je možné, že ne všechny to zvládnou. Záleží, jak člověk vnímá teplo, jak se s ním dokáže poprat. Je to určitě trošičku hazard se zdravím, ale dalo se to do Kataru, tady prostě teplo je,“ říká Mezuliáníková.

I česká šéflékařka Bílková je připravená na to, že některé závodnice můžou mít problémy. „Už jsme to zažily v Pekingu, kdy jsme závodníky na chůzi hledali po různých stanech, kam nám je odtahali. Je možné, že to skandálem skončí, ale já doufám, že ne. Spíš si myslím, že nemůžeme očekávat nějaký velký výkony. Že to bude o tom, kdo přežije,“ říká Bílková. „Myslím, že to jsou profesionálky a profesionálové, věděli to dlouho dopředu a je to jen o tom, jak se všichni zvládli připravit, jak moc půjdou na své tempo a jak se bude závodit hned od začátku.“