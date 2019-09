MS atletika 2019 | Dauhá 2019: MS v atletice ONLINE, sledujte první den soutěží ŽIVĚ | iSport.cz

Müller běžel v páté dráze po boku amerického favorita Raie Benjamina, který čtvrtý rozběh vyhrál. Třiadvacetiletý český reprezentant v cílové rovince uhájil čtvrtou pozici před Japoncem Masakim Tojodou a měl hned jistotu postupu. Přitom udělal spoustu chyb. "Pokazil jsem, co se dalo. Vzal jsem třetí i čtvrtou překážku kolenem a šestou jsem skočil úplně hrozně. Ale konkurenti to skákali asi ještě hůř," uvedl po závodě, který dokončil v čase 50,15. Semifinále ho čeká v sobotu.

Šafránková hodila třetím pokusem 65,46 metru a zaostala o téměř šest metrů za svým letošním maximem, které by k postupu musela vylepšit. V kvalifikaci, ve které poprvé v historii nestačilo na postup 70 metrů, za sebou nechala jen jednu soupeřku.

Marně hledala vysvětlení. "Nevím, co bylo špatně. Nedokážu to na nic svést, že by mě něco bolelo, že bych byla špatně připravená. Bylo to všechno dobrý. Bohužel, nevyšlo to, jak bych chtěla já, jak by chtěl trenér a jak by chtěli všichni kolem, kterým mám pocit, že to dlužím, za to, jak mi fandí. Bohužel pak to takhle pokazím a to mě mrzí," soukala ze sebe se slzami v očích.

Maláčová skočila 435 cm, 450 cm už bylo nad její síly. K účasti ve finále bylo třeba zdolat limit 460 cm. Překonalo ho sedmnáct závodnic, takže v neděli bude k vidění nejpočetnější finále tyčkařek v historii mistrovství světa.

"Všechny skoky v rozcvičení vypadaly skvěle a dost jsem si věřila, protože takhle jsem neskákala celou sezonu. Nevím, co se stalo u toho třetího pokusu (na 450), překvapilo mě, že laťka spadla. Strašně mě to mrzí, protože to bylo skvělé skákání," litovala Maláčová.

Mezuliáníková, která se na šampionát dostala až na poslední chvíli díky pozvánce od mezinárodní federace IAAF, skončila ve čtvrtém rozběhu na předposlední šesté příčce a ani čas 2:03,48 minuty jí k postupu do semifinále nestačil. Za svým letošním maximem zaostala o jeden a půl sekundy. "Bylo to na mě docela rychlé, bohužel jsem se tam v zatáčce prala se soupeřkou, což mě docela obralo o síly. Přišlo mi, že síly ještě mám, ale tam mě to zbrzdilo. Skoro jsem zastavila a musela se znovu rozbíhat, takže v tomhle to bylo trochu nepříjemné. Úplně spokojená být nemůžu," uvedl česká reprezentantka.

Byla ráda, že v cílové rovince předběhla alespoň jednu soupeřku. "Ta na tom opravdu nebyla dobře, takže každá poražená soupeřka byla dobrá. Ale myslím si, že na to páté místo to bylo. Bohužel," doplnila. Nejrychlejší půlkařkou v rozbězích byla Winnie Nanyondová z Ugandy za 2:00,36.

V Dauhá chybí nejlepší osmistovkařka posledních let Caster Semenyaová z JAR, která má příliš vysokou hladinu testosteronu v těle, ale stejně jako některé další běžkyně odmítá léčbu, kterou od letošního roku nařizují pravidla IAAF.

V rozbězích na 100 metrů potvrdil roli favorita číslo jedna Američan Christian Coleman, který se časem 9,98 jako jediný dostal pod hranici deseti sekund. Do semifinále postoupil i jeho krajan Justin Gatlin, který v 37 letech usiluje o obhajobu titulu. Na start nenastoupil Nigerijec Divine Oduduru, jenž je s výkonem 9,86 dvojkou letošních tabulek a očekával se jeho souboj s Colemanem, který má v této sezoně na kontě výkon 9,81.

Skvělou formu ukázal již v kvalifikaci dálkařů Kubánec Juan Miguel Echevarría, který hned prvním skokem dolétl do vzdálenosti 840 cm. Tak daleko neskočil žádný atlet v kvalifikaci MS za posledních 20 let. Jednadvacetiletý Kubánec vede letošní tabulky výkonem 865 cm.