MS atletika 2019 | Lékařka před extrémním maratonem. Chystá sedm chladících vest i vývar | iSport.cz

Jaké očekáváte podmínky ve srovnání se zdejším horkým dnem?

„Jediný problém je, že se to nemá moc měnit, nemá dojít k večernímu ochlazení. Asi bude předtím zasedat lékařská komise, ale myslím, že moc nepočítají, že by to rušili, nebo posouvali. Co jsem koukala na aktuální počasí, nikde se žádná písečná bouře neblíží, vymeteno, jen ten smog…“

Jenže vedro a vlhkost zůstanou. Nenaskakuje vám husí kůže z toho, co maratonce a maratonkyně čeká?

„To samozřejmě jo, ale to by mi u vrcholového sportu musela naskakovat kompletně… (smích) Myslím, že to jsou profesionálky a profesionálové, věděli to dlouho dopředu a je to jen o tom, jak se všichni zvládli připravit, jak moc půjdou na své tempo a jak se bude závodit hned od začátku.“

Může se atlet v takových podmínkách vůbec přiblížit svému maximu?

„Myslím, že ne, bude to hlavně o taktice a o udržení chladné hlavy a tempa, na které jsou schopni se dostat, aby to vydrželi.“

Doktorka atletické výpravy Karolína Bílková (stojí ve druhé řadě nad Zuzanou Hejnovou) má z maratonu v extrémním vedru a vlhkosti obavy. • Foto Sport

Vadí víc horko přes třicet stupňů, nebo osmdesátistupňová vlhkost vzduchu?

„Já myslím, že pocitově vadí víc ta vlhkost. Hlavně vám daleko rychleji začne potící proces, rychleji a snáz může nastat dehydratace.“

Pomůže správný pitný režim a jídelníček?

„Pitný režim jednoznačně, jídelníček je individuálně na všech závodnících, každému vyhovuje něco jiného. Ale v těchhle vedrech je jednoznačně třeba stravu trochu odlehčit. Na českou kuchyni to určitě není…“ (úsměv)

Dovedou běžci na trati rozeznat, kdy už nestojí za to pokračovat?

„To je strašně individuální, každý organismus reaguje jinak, každé tělo můžeme simulovat jakkoliv, ale když se přidá stres ze závodu, může to udělat úplně jinou reakci. Myslím, že v těchhle podmínkách to nebude úplně v režimu, že teď se necítím dobře tak to dál nepůjde. Buď to lidi vzdají, že nebudou moct, ale nemyslím, že by měli tolik času, aby si mohli uvědomit, že už je problém.“

Odkdy jsou podmínky pro běžce nebezpečné?

„Myslím, že ta fyziologická hranice by byla už od nějakých třiceti stupňů, kdy se doporučuje snížit fyzickou zátěž. Ale u zdravého trénovaného jedince se můžeme bavit o 40 - 45 stupních. Každému vyhovuje něco jiného. Jsou atleti, kteří mají teplo vyloženě rádi, další mají rádi naše středoevropské počasí. Samozřejmě někteří přilítli dopředu v rámci aklimatizace, jsou atleti, co přiletěli teprve ve středu a o víkendu závodí.“

Bude dostatečné lékařské zabezpečení u trati?

„Počítáme, že zatím jak všechno funguje, bude fungovat i tohle. V hotelech jsou tu dvě velké polikliniky. Podél tratě by měli být rozmístěni zdravotníci i stany s vybavením.“

Hrozí scény potácejících se vyčerpaných závodnic?

„Už jsme to zažili v Pekingu, kdy jsme závodníky na chůzi hledali po různých stanech, kam nám je odtahali. Je možné, že to skandálem skončí, ale já doufám, že ne. Spíš si myslím, že nemůžeme očekávat nějaké velké výkony. Bude to o tom, kdo přežije.“

Jak se mají závodnice chovat po maratonu?

„Určitě by měla nastat dostatečná a kvalitní rehydratace, nejen vodou jako takovou, ale i minerálními látkami. Určitě do sebe bude muset dostat lehce stravitelné výživy, aby to v rámci pozátěžové reakce metabolismu bylo co nejsnazší pro tělo. Takže Marcele doporučíme nějaký vývar a dostane od nás iontové preparáty.“

Může stav běžců ovlivnit i noční start?

„Myslím, že to některým závodníkům bude taky určitě míň vyhovovat. Je to hodně netradiční. Mně by přišlo logičtější startovat v pět ráno, on je vzduch po té noci přece jenom trošičku jiný. Ale myslím, že si to otáčet nebudou. Marcela ani neříkala, že by teď dva dny přes den prospala. Asi nebude vstávat na osmou na snídani. Budeme se to snažit posunout co nejpozději na snídani, co nejpozději na oběd, aby měla spíš takový pozdní večer než úplně půlnoc.“

Plánujete během šampionátu používat některé vychytávky, jako třeba kapsle, které hlídají správnou hydrataci?

„Ty kapsle byly poprvé už v roce 2009 na mistrovství světa v Berlíně. Z našeho hlediska při takovémhle zatížení není optimální něco na sobě testovat. Ani jim to v tuhle chvíli nedá validní informace. Dovedu si představit, že když sem nebo do takovýchhle míst pojedou na soustředění, tak to absolvují, aby zjistili, jak se jejich tělo adaptuje na tu venkovní teplotu. Na závodění to není. Víme, že jednou v Tegu to jedna naše závodnice absolvovala. Ačkoliv tvrdí, že to má velikost standardní pilulky, váží to tři gramy, tak měla nějaké zažívací potíže a pak se to tam řešilo…“

Co chladící vesty?

„Máme jich sebou sedm. Většinou jsme byli zvyklí, že vícebojaři si to berou i s sebou na plochu. V Berlíně jsme to používali na rozcvičováku. Šli se rozcvičit bez toho a pak si tu vestu na sebe vzali v rámci nějakých příprav. Takže tohle zase budeme nějak korigovat individuálně. Kdo se v tom bude chtít rozcvičit, tak to bude mít k dispozici.“