MS atletika 2019 | Maraton na MS pro Keňanku, hned 28 závodnic vzdalo! Joglová byla dvacátá | iSport.cz

Závod ve velkém teplu a dusnu nedokončilo 28 vytrvalkyň. Byla mezi nimi například kompletní etiopská trojice, vítězka letošního Pražského maratonu Lonah Salpeterová z Izraele nebo Britka Charlotte Purdueová, která byla na předloňském MS nejlepší Evropankou před Evou Vrabcovou-Nývltovou.

Chepngetichová, která se v lednu výkonem 2:17:08 stala třetí nejrychlejší maratonkyní historie, se o první útok pokusila už ve druhém kole, ale pak se většinou držela ve vedoucí skupině. Rozhodující atak si nechala pro náběh do posledního ze šesti sedmikilometrových kol v zálivu Corniche.

Šampionce z Londýna Chelimové nakonec utekla o více než minutu a v 25 letech získala první velkou světovou maratonskou medaili. "Jsem velmi šťastná, že jsem vyhrála a vrátila zlato do Keni. Bylo to těžké, ale věděla jsem, co čekat, protože jsem běžela v Dubaji. Trénovala jsem na tohle počasí tím, že jsem běhala odpoledne za ostrého slunce," uvedla novopečená šampionka.

Keňské barvy triumfovaly na MS naposledy v roce 2013, kdy obhájila titul Edna Kiplagatová. Ta ještě dnes ve 40 letech bojovala o medaili, skončila čtvrtá.

Marcela Joglová byla šestou nejlepší Evropankou. • Foto Ivana Roháčková

Joglová, která se měla papírově pohybovat na chvostu pole, rozeběhla závod poměrně odvážně a držela se zhruba v polovině. Řada soupeřek odpadala a dvaatřicetiletá Češka nakonec uzavírala druhou světovou desítku. Byla šestou nejlepší Evropankou.

Výkonem zhruba o čtvrt hodiny zaostala za svým osobním rekordem z jarního závodu v Rotterdamu, kterým se na MS kvalifikovala, ale v obtížných podmínkách byly všechny běžkyně pomalejší než jindy. "Jsem šťastná. Jsem opravdu moc ráda, že jsem to doběhla, to byl hlavně můj cíl. Samozřejmě, že jsem chtěla co nejlepší čas, ale v těchhle podmínkách jsem nevěřila, že to bude na osobák," komentovala Joglová svůj výkon.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Ženy:

Maraton: 1. Chepngetichová (Keňa) 2:32,43, 2. Chelimová (Bahr.) 2:33:46, 3. Johannnesová (Nam.) 2:34:15, 4. Kiplagatová (Keňa) 2:35:36, 5. Mazuronaková (Běl.) 2:36:21, 6. Gronerová (USA) 2:38:44, 7. Tanimotová (Jap.) 2:39:09, 8. Kim Či-hjang (KLDR) 2:41:24, ...20. Joglová (ČR) 2:52:22.