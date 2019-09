MS atletika 2019 | Největší závod MS: tři mušketýři nad překážkami. Padne 27 let starý rekord? | iSport.cz

Ve vychlazeném bílém stanu, kde se v Dauhá střetávají novináři s atlety, procházel Karsten Warholm ještě udýchaný po semifinálovém běhu, s upraveným účesem však bez vady.

„Karstene, mohl bys?“ střelila zkusmo otázka od žurnalisty za bariérou.

Nejdřív žádná reakce, pak přece jenom mrknutí, úsměv a rychlá věta: „V pondělí, slibuju!“

Pondělí je tu a světový šampionát v Dauhá se těší na svůj nejočekávanější hit. Představte si, jaké by to bylo, kdyby měl Usain Bolt dva své klony. A všichni v jednu chvíli by útočili na světový rekord.

Taková je teď situace nad dlouhými překážkami. A kdo je ten Bolt? Možná se ukáže v pondělí. Na klimatizované dráze v Dauhá by jím mohl být domácí hrdina Abderrahman Samba. Jasný vládce minulé sezony, kdy se světovému rekordu Kevina Younga z OH v Barceloně 46,78 sekundy přiblížil na rovné dvě desetiny.

„Moje cíle jsou větší než světový rekord. Zkouším udělat disciplínu 400 metrů překážek výjimečnou,“ hlásí Samba.

Jenže na to není sám. Letos Samba většinu sezony promarodil, ale fanoušci přesto sledují úžasné věci. Mají je na svědomí Nor Karsten Warholm a Američan Rai Benjamin. Návnadu pro Katar oba poskytli před měsícem při finále Diamantové ligy v Curychu. Warholm vyhrál v druhém čase historie 46,92. Chudák Benjamin zůstal pouhých šest setin zpátky druhý. Youngův historický čas mají na dosah.

Každý z těch tří je fenomén. Samba byl vloni neporažen. Warholm neprohrál letos. Benjamin vloni sázel zářezy na univerzitě a letos má jen dvě prohry – se Sambou v Šanghaji a s Warholmem v Curychu. Jsou jako tři šampioni těžké váhy, kteří všem ostatním rozdávají K.O.

„Je to jen otázka času,“ řekl IAAF světový rekordman Kevin Young na téma, jak dlouho jeho čas ještě bude vládnout tabulkám. „Máte tady tři překážkáře, kteří ještě nedosáhli svého vrcholu. Mluvil jsem s Raiem a Karstenem a ptal jsem se: Jak jste staří, kluci? A oni, že 22 a 23. Wow! Člověče, tihle kluci se ještě stále vyvíjejí. Pravděpodobně rekord překonají několikrát.“

A poprvé to může být v pondělí večer na Chalífově mezinárodním stadionu. Ale který z nich to dokáže…

Samba? Ten se vrací po zranění, nemusí být v nejlepší formě. Bejamin. Proč ne?

„Já se vsadil s parťákem, že vyhraje Warholm,“ rozčísl dilema bez okolků reprezentant Vít Müller, který se na šampionátu potkal na dráze se Sambou i Benjaminem. „On je prostě něco, co ještě Evropa neměla. Je to prostě element, který ani nezná svých hranic. Viděl jsem, že je napsaný na hladkou čtvrtku, takže za mě to je neskutečný eso a je to blázen…“

Warholm vskutku výjimečný je. Je to dříč s univerzálním talentem. Ještě před čtyřmi lety na juniorském mistrovství Evropy v Ekilstuně získal stříbro v desetiboji. Až další rok se přiklonil k překážkám a hned se dostal do finále ME v Amsterdamu a do semifinále olympiády v Riu. Další rok už přišlo vítězné finále na MS v Londýně a slavný vytřeštěný výraz v cíli.

„Je mistr světa, ale je nejlepší překážkář?“ odfouknul si tehdy Američan Kerron Clement, olympijský šampion a dvojnásobný mistr světa.

Warholmovi nejde o nic jiného, než aby to dokázal. Přesně podle jeho životní filozofie, kterou si vypůjčil od Gordona Gekka s tváří Michalea Douglase z Wall Streetu, bezskrupulózního predátora, který proslul svou hláškou: „Chamtivost je dobrá.“

V pondělí večer se to ukáže. Finále 400 metrů překážek v Dauhá startuje v 21.40 českého času.