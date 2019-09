Warholm jako hvězda Wall Streetu, má už Boltova sponzora | iSport.cz

Staroslavný Letzigrund. Weltklasse. Finále Diamantové ligy. Možná nebyl lepší místo a čas na takovouhle pecku. Jenomže to tak nebylo.

„Rád bych vám všem řekl ahoj a viděl se s vámi zase až příští sezonu, ale je tu ještě mistrovství světa, největší událost tohohle roku,“ řekl Warholm po svém dosud životním běhu. „Bylo to crazy. Ale to nejlepší teprve přijde.“

Přesně podle jeho životní filozofie, kterou si vypůjčil od Gordona Gekka s tváří Michalea Douglase z Wall Streetu, bezskrupulózního predátora, který proslul svou hláškou: „Chamtivost je dobrá.“

Warholm si ji pro svou sportovní kariéru přetvořil po svém. Poprvé si globální pozornost vynutil svým senzačním zlatým triumfem na MS 2017 v Londýně, kde kromě sportovního výkonu pobavil i svým vytřeštěným výrazem v cíli.

Byl to jenom začátek, protože pak přišla loňská sezona, v níž se s Katařanem Abderrahmanem Sambou začal přetahovat o to, kdo se dřív dostane na dohled světovému rekordu Kevina Younga, jehož čas 46,78 sekundy trvá už od olympiády v Barceloně v roce 1992.

Karsten Warholm byl v Curychu nedostižný • Foto Walter Bieri/Keystone via AP

Na mistrovství Evropy v Berlíně pak získal na své trati kontinentální titul a navíc se dostal do finále hladké čtvrtky. Když svůj odvážný double oznamoval, na sociálních sítích vypálil vtipné fotky, jak moc svého trenéra Leifa Olava Alnese přemlouval. Kouč je na nich svázaný provazem a Warholm mu drží vrtačku u hlavy.

„Žiji slovy Gordona Gekka. Samozřejmě, že potřebujete žít šťastný, když se něco podaří, být chvíli ponořen v tom momentu, ale zároveň hodně myslím na to, abych usiloval o víc. Chci se vzbudit a být znovu chamtivý po tom, abych dosáhl víc,“ vysvětluje Warholm.

A toho se drží. Po loňské sezoně se letos dotýká hvězd. Už na jaře v Oslu časem 47,33 sekundy překonal evropský rekord Francouze Stephana Diagany z dávného roku 1995. Pak ho vylepšil na Diamantové lize v Londýně (47,12). A znovu ve čtvrtek večer v Curychu v úžasném souboji s Američanem Raiem Benjaminem. Pod hranici 47 sekund se do té doby dostali jen dva v historii – světový rekordman Young a Samba. A teď to zvládli další dva. Benjamin, loňská univerzitní senzace, se v druhé půli trati s Warholmem držel a do cíle dorazil jen o šest setin později.

Jestli atletika hledá nového Usaina Bolta, Warholm je jedním z předních kandidátů na showmana nové éry. Na dráze září, bojuje s historií. Kromě toho je to zábavný týpek, který umí fanoušky rozesmát a fascinovat zároveň. Značka Puma, která kdysi udělala kauf s mladým Usainem Boltem, už si Warholma pojistila.

„Je mentálně velmi silný a pracuje extrémně tvrdě, aby byl nejlepší,“ pochvaloval si CEO Pumy Björn Gulden.

A Warholm bude ve své chamtivosti po dalších vítězstvích dřinu potřebovat. Dlouhé překážky jsou totiž disciplína tří Supermanů. Kromě Benjamina je tu také Katařan Abderrahman Samba, tvář letošního šampionátu v Dauhá. Vloni to byl právě on, kdo vzbuzoval největší očekávání. Samba na ně začátkem sezony rychlými časy navázal. Jeho situace směrem k Dauhá je zatím nejasná. Ale pokud bude fit, rivalita tří výjimečných šampionů může lákat další léta. Protože Warholm není sám, kdo chce víc.