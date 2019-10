MS atletika 2019 | Nestresuj se, radila Špotáková Šedivé. Ta první finále MS nechápala | iSport.cz

Když se tahle dívka objeví na velkém závodě, dávejte si pozor. Před rokem na ME v Berlíně prošla Irena Šedivá až do užšího finále. Letos se blýskla na Evropských hrách v Minsku, kde poprvé v kariéře překonala 61 metrů, i na ME družstev v Bydhošti, kde v dalším osobním rekordu 61,32 pomohla českému týmu cenným třetím místem. A teď se v Dauhá těší na své první finále mistrovství světa!

„V tomhle je docela silný člověk. Ona vždycky, když se dostane pod tlak, tak to použije jako plus,“ říká její trenér Jan Železný. „Je nervózní, ale je schopná dostat se k svému maximu. Je to závodnice, ze které máte radost.“

V pondělí v Dauhá radost přinesl Šedivé hod 60,90 metru. O šest centimetrů se do finále vtlačila před Japonku Haruku Kitagučiovou, která se dlouhodobě připravuje v Domažlicích pod vedením kouče Davida Sekeráka.

„Myslím, že jsem měla štěstí, vybrala jsem si ho na pár let dopředu,“ usmívala se Šedivá, které Železný radil z tribuny. „Já mu říkala: nechápu, proč to vyšlo. A on: Protože jsi dobrá!“

Přímo na ploše měla k ruce pomoc další šampionky. Barbora Špotáková prožívala vlastní kvalifikační drama po svém. Nenervovala se, usmívala se, když bylo nejhůř, vytáhla třetí pokus jistoty. A na kamarádku a bývalou tréninkovou kolegyni si udělala čas.

„Bylo to super. Já myslela, že se budeme soustředit, ale Barča mě podporovala. I když jednu chvíli byla za mnou, pořád mi fandila,“ pochvalovala si Šedivá. „Když jsem šla na druhý pokus, tak jsem byla taková roztěkaná, protože ten první mi nevyšel. Bára říkala, ať se uklidním, že už jsem to házela tolikrát, že je zbytečné se stresovat. Hodně mi pomáhala.“

Šedivá je ve finále mistrovství světa. Ve světových tabulkách je přitom dvaatřicátá a do Dauhá odletěla až na pozvání IAAF těsně před šampionátem.

„Mně to hrozně připomnělo tu sezonu. Zase jsem s tím nic nemohla udělat, seděla jsem a čekala, jestli to vyjde, nebo ne. Asi je to takové motto mé sezony, čekat a doufat, že to vyjde,“ říká Šedivá.

Finále už má. Jediný rozdíl proti loňsku je, že chybí čokoláda od tatínka, kterou tehdy dostala za odměnu. Do Dauhá rodiče nedorazili.

„Doma připravují svatbu,“ objasnila Šedivá.