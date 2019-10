MS v atletice: Špotáková bez medaile! Češky ve finále oštěpu neuspěly | iSport.cz

Druhá byla se ztrátou 68 centimetrů Číňanka Liou Š'-jing. Třetí skončila její krajanka Lu Chuej-chuej, jednička letošní sezony, která ve finále nedokázala zopakovat pondělní kvalifikační hod za 67 metrů. Čtvrté Christin Hussongové z Německa nestačil na medaili výkon 65,21 metru.

Světová rekordmanka a dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková v Kataru marně atakovala hranici 60 metrů. Zaostala za ní o 13 centimetrů, na postup mezi nejlepší osmičku potřebovala přidat metr a čtvrt.

Nezdar brala s nadhledem. "Nevím, co víc bych mohla udělat pro to, abych dnes hodila. Proto nemám slzy na krajíčku, udělala jsem pro to maximum, co šlo. A nejen já, všichni ti, co mě podporují a co mi pomáhají starat se o děti. Prostě to dneska nevyšlo. Ale je to cesta do Tokia, o které mluvím od začátku, proč jsem se po druhém dítěti pustila do té dřiny," řekla trojnásobná světová šampionka, která po OH v Tokiu plánuje loučení.

Vicemistryně Evropy Ogrodníková v úvodní sérii sektorem jen proběhla, nejlepší třetí pokus měřil 57,24. Letos přitom dokázala hodit o deset metrů dál a ve světových tabulkách jí patřilo třetí místo. "Cítila jsem se docela dobře, nevím, co bych na to řekla. Tady jsem bohužel byla jedenáctá s hrozným výkonem, pořád je to dobrý. Ve světě je asi sto oštěpařek, ne-li víc, tak jsem byla jedenáctá, to je dobré," uvedla.

Šedivá, pro kterou byl úspěchem už postup do dvanáctičlenného finále, nepřehodila 56 metrů. Došly jí síly. "Těšila jsem se, ale prostě mi hrozně došlo. Tohle musím zlepšit, aby když příště dostanu takovou příležitost, aby mi nedošly síly. Nebyla jsem schopná běžet," posteskla si sedmá žena loňského ME.

Na MS dominovali Američané

Mistrem světa ve skoku o tyči se stal obhájce titulu Sam Kendricks z USA. Překonal 597 cm stejně jako druhý Švéd Armand Duplantis, ale měl lepší zápis. Na 587 cm se přitom Kendricks zachránil až třetím pokusem, ale na následující výšce naopak získal v souboji s devatenáctiletým mistrem Evropy rozhodující výhodu.

Americký favorit Noah Lyles vyhrál dvoustovku v čase 19,83 sekundy. Druhý byl bronzový Kanaďan ze stovky Andre De Grasse, obhájce Ramil Gulijev z Turecka doběhl pátý.

A amerického vítěze měla také osmistovka, kterou ovládl Donavan Brazier. Zvítězil v rekordu šampionátu 1:42,34, stříbrný Amel Tuka z Bosny byl o více než sekundu pomalejší.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Finále:

Muži:

200 m (vítr +0,3 m/s): 1. Lyles (USA) 19,83, 2. De Grasse (Kan.) 19,95, 3. Quiňónez (Ekv.) 19,98, 4. Gemili (Brit.) 20,03, 5. Gulijev (Tur.) 20,07, 6. Brown (Kan.) 20,10, 7. Sie Čen-jie (Čína) 20,14, 8. Greaux (Trin.) 20,39.

800 m: 1. Brazier (USA) 1:42,34, 2. Tuka (Bosna) 1:43,47, 3. Rotich (Keňa) 1:43,82, 4. Hoppel (USA) 1:44,25, 5. Vázquez (Portor.) 1:44,48, 6. Ben (Šp.) 1:45,58, 7. Arop (Kan.) 1:45,78, 8. Murphy (USA) 1:47,84.

Tyč: 1. Kendricks (USA) 597, 2. Duplantis (Švéd.) 597, 3. Lisek (Pol.) 587, 4. Lita Baehre (Něm.) 570, 5. Braz (Braz.) 570, 6. Holzdeppe (Něm.) a V. Lavillenie (Fr.) oba 570, 8. Stecchi (It.) 570.

Ženy:

Oštěp: 1. Barberová (Austr.) 66,56, 2. Liou Š'-jing 65,88, 3. Lu Chuej-chuej (obě Čína) 65,49, 4. Hussongová (Něm.) 65,21, 5. Wingerová (USA) 63,23, 6. Chaladovičová (Běl.) 62,54, 7. Kolaková (Chorv.) 62,28, 8. Raniová (Indie) 61,12, 9. Špotáková 59,87, ...11. Ogrodníková 57,24, 12. Šedivá (všechny ČR) 55,86.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m: 1. James (Gren.) 44,94.

3000 m př.: 1. Wale (Et.) 8:12,96.

Výška: 1. Baršim (Kat.), Akimenko a Ivaňuk (oba Rus.) všichni 229.

Kladivo: 1. Fajdek (Pol.) 79,24.

Ženy:

200 m - semifinále: 1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,16.

400 m - semifinále 1. Millerová-Uibová (Bah.) 49,66, ...20. Vondrová (ČR) 52,25 - nepostoupila.

400 m př.: 1. McLaughlinová (USA) 54,45, ...12. Hejnová (ČR) 55,33 - postoupila do semifinále.