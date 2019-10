MS atletika 2019 | Nevídané. Šedivá jí zničila sen, ale Japonka šla hned fandit Češkám | iSport.cz

„Chcete vidět opravdovou atletiku? To je tehdy, když vás česká oštěpařka odsune v kvalifikaci na třinácté, první nepostupové místo, a vy si jako Japonka nalepíte české vlajky a jdete jí na finále fandit do českého kotle...“ ocenil přístup Kitagučiové ředitel českého atletického svazu Tomáš Janků na Instagramu.

Kitagučiová skončila v pondělní kvalifikaci ve své skupině sedmá o patnáct centimetrů za olympijskou šampionkou z Ria Sarou Kolakovou. A pak čekala, jestli se do finále vejde po výsledcích druhé skupiny, v níž byly i dvě Češky. Nakonec jí přehodilo přesně šest dalších závodnic, včetně Barbory Špotákové a Ireny Šedivé, která jí o šest centimetrů zabrala poslední postupové místo.

Haruka Kitagučiová v kvalifikaci mistrovství světa o pouhých šest centimetrů nepostoupila do finále na úkor reprezentantky Ireny Šedivé. Pak si ale nalepila na tváře české vlaječky a šla fandit do českého kotle. • Foto Instagram.com

„Byla to smůla. Scházelo porazit v naší skupině Kolakovou. Mělo to být tak, že by postoupily všechny Češky i Haruka. Je to škoda, v závodě by hodila dál,“ líčil její trenér David Sekerák. „Uklidňoval jsem jí, že ji čeká olympiáda v Tokiu, kde ji požene plný stadion. Mluvili jsme o tom, že se na to musí připravit.“

S Kitagučiovou se seznámil na oštěpařském semináři v Kuortane a pozval ji do Česka.

„Povídali jsme si a řekl jsem jí, jestli nechce přijet k nám. A pak se mi ozvala, že by tedy opravdu přijela, že na to od svazu dostala peníze,“ vypráví Sekerák, lídr atletiky v Domažlicích, kde pořádá i tradiční mítink Hvězdné házení na Chodsku a čtvrtkařský Memoriál Jana Mazance.

Kitagučiová přijela do Domažlic na tréninkový pobyt a velmi rychle si na české prostředí zvykla. Přestože se učila nové tréninkové fígle a také poznávala českou kuchyni.

„Pracovali jsme na posílení břicha, začala posilovat na žebřinách,“ vysvětluje Sekerák. „Má ráda knedlíky. Jednou jsem jí ale nalákal na svíčkovou, na naše národní jídlo a zrovna měli sekanou. To trochu koukala. Byli jsme na grilování. Byli tam koulař Tomáš Staněk, diskařští bratři Forejti. Koupili jsme pět kilo pupku na flank steak a všechno se snědlo… Byl to pro ni zážitek.“

Pobyt v Česku každopádně Kitagučiové sedl. Už v květnu v Ósace hodila 64,36 metrů, čímž se kvalifikovala nejen na MS do Dauhá, ale i na olympiádu do Tokia. Její výkon je jedenáctý v letošních světových tabulkách. A Japonci v ní mají pro olympijské hry velkou naději.

„Vypadá fakt dobře. Je jí teprve jednadvacet, byla tady nejmladší,“ upozorňuje Sekerák. „V únoru a v březnu zase přijede do Domažlic."