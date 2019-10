MS atletika 2019 | Bitva titánů! Na MS v Dauhá vládl Kendricks, medaili tyčkaři oslavili saltem | iSport.cz

„Je těžké to pobrat. Tři muži nad šest metrů, všichni do toho jdou naplno. Byla to bitva titánů letošního roku. Nebojovali jsme jako nepřátelé, ale jako rivalové a přátelé,“ řekl Kendricks po závodě.

Když vrcholil závod létajících showmanů, Kendricks s mladým evropským šampionem Duplantisem zůstali až dokonce. V závěru to byl poker. Američan na tom byl na pokusy líp, ale Duplantisův trumf na 597 centimetrech situaci zvrátil. Jenže Kendricks měl poslední kartu. Dorovnal a vyhrál. V tyčce jako první obhájil titul od roku 1997, kdy Sergej Bubka zaknihoval svůj unikátní šestý titul.

„Můj bože, byl to památný večer. Skvělá soutěž mezi kluky, kteří bojovali o medaili,“ pochvaloval si Kendricks.

Zatímco na olympiádě v Riu patřilo finále tyčky nechutným scénám, když nesportovní brazilské publikum vypískalo světového rekordmana Renauda Lavillenieho, teď je v tyči úplně jiná atmosféra. A hodně díky Kendricksovi, který je zvyklý fandit i soupeřům. A přízeň dostává zpátky. Když včera skočil svůj vítězný pokus, Duplantis ho objal.

„Na stříbro si nemůžu si stěžovat, jsem vděčný. Jsem mladý, budu mít ještě hodně možností. Dal jsem do toho sto procent,“ řekl Duplantis. „Na stupních jsou tři lidi, kteří si to nejvíc zaslouží. Sam předvedl fantastický výkon, zasloužil si dnes zlato. Je lepší, nestydím se to říct. Byla to zábavná sezona, ale jsem rád, že je u konce. Myslím, že Sam, Piotr a já v Dauhá něco podnikneme…“

Svůj úkol splnil i sprinter Noah Lyles, mladík, který stejně jako slavný Usain Bolt miluje dvoustovku a už vyjádřil touhu jednou překonat rekordy velkého mistra. Včera si musel vystačit s časem 19,83 sekundy.

„Neuvěřili byste, kolikrát jsem letos přemýšlel o tom, že budu mistrem světa. Mám to na telefonu, říkám si to v autě, myslím na to pořád. A konečně se to povedlo,“ radoval se Lyles, který je jedním z nástupců Usaina Bolta. Ale srovnávání s ním nerad slyší.

„Neříkejte, že jsem nový Bolt. Já jsem já. Jestli mě máte rádi, rád vás pobavím. Teď je můj čas,“ řekl Lyles.

Letošní dominanci na osmistovce potvrdil i dvaadvacetiletý Donavan Brazier. Za celou sezonu prohrál jen na jaře právě v Dauhá a včera neváhal. Vyhrál dokonce v čase 1:42,34 minuty, kterým se vtlačil na deváté místo historických tabulek a vytvořil nový rekord mistrovství světa.

„Celou sezonu jsem říkal, že mým cílem je zlomit tenhle rekord a to jsem udělal. Znamená to pro mě celý svět,“ radoval se Brazier.