MS atletika 2019 | MS v atletice ONLINE: Češi bez medaile, Vadlejch skončil ve finále pátý | iSport.cz

Jednadvacetiletý Peters se při svém debutu na mistrovství světa uvedl hned v první sérii hodem 86,69 a zaskočil všechny favority. Tento výkon žádný soupeř nepřekonal, jen sám Peters přidal ještě dvacet centimetrů a získal pro svou zemi druhé zlato v historii po čtvrtkaři Kiranim Jamesovi, který se radoval v roce 2011 v Tegu.

Lídr letošních tabulek Estonec Magnus Kirt získal stříbro za 86,21 m, ale vážně si poranil rameno a soutěž nedokončil. Obhájce titulu Němec Johannes Vetter se nepřiblížil svému hodu z kvalifikace a musel se spokojit s bronzem.

Poslední den světového šampionátu atletů v Dauhá ozdobily nejlepší světové výkony roku v podání německé dálkařky Malaiky Mihambové 730 cm a ugandského běžce Joshuy Cheptegeie, který vyhrál závod na 10.000 m za 26:48,36.

Keňan Timothy Cheruiyot vyhrál běh na 1500 m v sólovém závodě v čase 3:29,26. V cíli měl náskok více než dvou sekund. Mílařské zlato putuje do Keni popáté za sebou. Vítěz Diamantové ligy nechtěl spoléhat na finiš a od začátku vyrazil dopředu. Zpočátku mu pomáhal krajan Ronald Kwemoi, ale tempu lídra letošních tabulek nestačil ani on. Do posledního kola vbíhal Cheruiyot s patnáctimetrovým náskokem a bylo jasné, že se bude bojovat jen o stříbro.

To získal Alžířan Taufik Machlúfí, olympijský vítěz z Londýna, a bronz Polák Marcin Lewandowski. Dvojnásobný mistr Evropy Nor Jakob Ingebrigtsen zůstal i ve svém druhém závodě v Dauhá pod stupni vítězů.

Běh na 10.000 m vyhrál poprvé v historii vytrvalec z Ugandy. Mistr světa v krosu Cheptegei usedl na trůn, který po třech triumfech vyklidil Brit Mo Farah. Ve finiši porazil Etiopana Yomifa Kejelchu i devatenáctiletého Keňana Rhonexe Kipruta, vítěze loňské pražské silniční desítky.

Německo má mistryni světa v dálce po 26 letech. Heike Drechslerovou napodobila podle očekávání Mihambová. Zpočátku měla problémy s rozběhem, ale třetím pokusem se trefila na prkno a přistála na 730 cm, daleko mimo dosah soupeřek. Sedmimetrovou hranici přelétla letos už v sedmém závodě. V páté sérii si to zopakovala a nejbližší soupeřku porazila o propastných 38 centimetrů.