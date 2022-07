České naděje na MS v atletice: kdo může snít o medaili či finále? • FOTO: Koláž iSport.cz Tohle bude velké... Světové atletické hvězdy se sjíždí do téměř posvátného Eugene, kde budou od pátku bojovat o medaile na mistrovství světa 2022. Ztratit by se nemuseli ani Češi, kterých se představí v Kanadě 24. Kdo má reálnou šanci pomýšlet na cenný kov či aspoň finále? Projděte si české naděje i program českých atletů na MS v atletice 2022.

JAKUB VADLEJCH (oštěp) Šance na medaili Stříbrný chlapec z londýnského MS 2017 i z loňské olympiády je hlavním trumfem. Navíc zažívá výkonnostně nejlepší sezonu. Hned v prvním větrném závodě Diamantové ligy v Dauhá poprvé přehodil vysněnou hranici devadesáti metrů. V posledním závodě před MS zapsal 88,59 metru. Letošní výkon: 90,88

Pořadí v tabulkách: 2. Ohromná radost Jakuba Vadlejcha z olympijského stříbra v hodu oštěpem • Foto Pavel Mazáč / Sport

NIKOLA OGRODNÍKOVÁ (oštěp) Šance na medaili Zatím nezáří, jenže podobně jsou na tom soupeřky. Patří na 13. místě tabulek do široké skupiny závodnic, které si můžou sáhnout na medaili, pokud načasují formu na rozhodující večer. V momentě, kdy vicemistryně Evropy z roku 2018 postoupí do finále, možné je cokoli. Letošní výkon: 62,80

Pořadí v tabulkách: 13. Nikola Ogrodníková skončila druhá • Foto Pavel Mazáč/sport

VÍTĚZSLAV VESELÝ (oštěp) Šance na finále V devětatřiceti jede na fantastické vlně závěru své velké sportovní kariéry. Letos se rozjížděl poněkud rozvážněji, doma v Hodoníně na republikovém šampionátu se však blýskl parádním výkonem roku. Má na finále, medaile ovšem bude viset vysoko. Letošní výkon: 85,97

Pořadí v tabulkách: 10. Vítězslav Veselý se radí s trenérem Janem Železným v olympijském souboji o medaile • Foto Pavel Mazáč / Sport

KRISTIINA MÄKI (1500 metrů) Šance na finále Olympijská hrdinka z Tokia si letos zaběhla druhý a třetí nejlepší výkon kariéry. Rychleji to zvládla jen ve slavném olympijském semifinále, v němž si vyrvala nohy z… však víte. Bude mít znovu k dobru srdce lvice i dráhu, která je podobně rychlá jako vyhlášená tokijská trampolína. Letošní výkon: 4:04,17

Pořadí v tabulkách: 38. Atletika Life s Kristiinou Mäki: Vyrvat nohy z pr…? Co se stane, jsem nečekala Video se připravuje ...

DIANA MEZULIÁNÍKOVÁ (1500 metrů) Šance na finále Semifinalistka tokijské olympiády se letos hodně věnovala osmistovce, kde si zaběhla nový osobní rekord 2:01,14. A právě půlkařská rychlost se jí v taktických bězích na světovém šampionátu může náramně hodit. Má předpoklady překvapit sebe i soupeřky. Letošní výkon: 4:07,24

Pořadí v tabulkách: 86. Diana Mezuliáníková • Foto Michal Beránek (Sport)

AMÁLIE ŠVÁBÍKOVÁ (tyč) Šance na finále Sběratelka mládežnických medailí a loňská mistryně Evropy do 22 let si v první dospělé sezoně zlepšila osobní rekord na 460 centimetrů. A právě s touto hranicí se posunula do širší světové špičky. Pokud si udrží formu v kvalifikaci, je pro ni finále reálným cílem. Letošní výkon: 460

Pořadí v tabulkách: 20. Atletika Life s bobistou Záleským: Sprint i „Kokosy“. Políbil vejce? Video se připravuje ...

ONDŘEJ KOPECKÝ (desetiboj) Šance na finále Mladý svěřenec olympijského šampiona a někdejšího světového rekordmana Romana Šebrleho se blýsknul na mistrovství republiky v Hodoníně parádním výkonem 8310 bodů. Rád by to dotáhl až do top ten, což v desetiboji představuje ekvivalent finále. Letošní výkon: 8310

Pořadí v tabulkách: 10. Ondřeje Kopeckého trénuje Roman Šebrle • Foto Twitter Alfonz Juck

MAREK BÁRTA (disk) Šance na finále V comebackové sezoně po svalovém zranění ramene se musel plně soustředit na objíždění závodů kvůli bodům do kvalifikačního žebříčku diskařů. Před světovým šampionátem v Eugene měl dostatek prostoru nabrat další síly, finále v našlapané disciplíně je sen. Letošní výkon: 63,65

Pořadí v tabulkách: 41. Český diskař Marek Bárta • Foto ČAS – Jan Kucharčík

RADEK JUŠKA (dálka) Šance na finále V okolí hranice osmi metrů se cítí jako doma. V kvalifikaci ovšem bude rozhodovat, na jakou její stranu nakonec doletí. Decimetr pod osm by asi znamenal krach, decimetr navíc naopak velkou šanci probojovat se až do finále. A to je velká motivace. Letošní výkon: 811

Pořadí v tabulkách: 22. Radek Juška vyhrál dálku na Odložilově memoriálu • Foto Michal Beránek (Sport)

FILIP SASÍNEK (1500 metrů) Šance na finále Halový národní rekordman letos běhá dobře, a co je pro solidní formu velmi důležité, drží se zdravý. Je to jeden z českých tipů na výrazné překvapení na světovém šampionátu. Na rychlé dráze na Hayward Field se může dočkat i parádního času. Letošní výkon: 3:36,22

Pořadí v tabulkách: 51. Filip Sasínek na mistrovství republiky v Plzni • Foto Petr Eret / MAFRA / Profimedia