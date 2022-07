Klenot rodinného klanu. Ingebrigtsen vládne, na MS chce unikátní double

Nemožné neexistuje. Víra hory přenáší. Stačí jenom chtít a dřít. Floskule? Ne! Funguje to. Jenom musíte svému cíli dát opravdu všechno. Když Jakob Ingebrigtsen vyrůstal, měl před sebou příklad dvou starších bratrů. On to z nich dotáhl nejdál. Roztrhal myšlenky na neporazitelnost afrických běžců, je olympijským vítězem na patnáctistovce. Má plán stát se legendou. Na MS v Eugene začne pokusem o double na patnáctistovce a běhu na 5000 metrů.