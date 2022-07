Strhující finiš ovládla rekordmanka, bojovník Svoboda běžel se zraněním

Petr Svoboda na mistrovství světa nepostoupil z rozběhu na 110 metrů překážek, do kterého nastupoval se svalovým zraněním. Bolavý zadní stehenní sval jeho výkon výrazně poznamenal. prvním během proklopýtal na sedmé příčce a z dráhy odkulhal za pomoci Brita Andrewa Pozziho. Titul mistryně světa v běhu na 10 000 metrů následně oslavila Etiopanka Letesenbet Gideyová.

Svoboda po skvělém výkonu na republikovém šampionátu v Hodoníně, kde s nepovoleným větrem v zádech běžel rychleji než při svém českém rekordu, pomýšlel na světové finále. Nakonec na start málem nenastoupil. „V pátek hned po příletu jsem si lehce natáhl zaďák na přetahové noze, který není úplně v pořádku. Trochu mě v něm píchlo, možná je v něm nějaká trhlinka. Dva dny zpátky jsem tady bojoval se zánětem průdušek z klimatizace,“ uvedl v Eugene pro Právo a MfDnes.

V pátek byl na 90 procent rozhodnutý, že v takovém zdravotním stavu ani nenastoupí. „Dneska jsem se trochu líp vyspal, tak jsem se rozhodl, že to zkusím. Trochu jsem hazardoval se zdravím, protože cesta sem a to vše vzalo tolik energie a času, že smířit se s tím, že nenastoupím, je strašné,“ řekl sedmatřicetiletý sprinter, jehož kariéru už poznamenala řada zranění.

Dnešní čas 13,65 sekundy byl jeho nejhorší v letošní venkovní sezoně. Navíc může být ohrožena i jeho účast na druhém vrcholu této letní atletické sezony. „Mám za čtyři týdny mistrovství Evropy. Bůh ví, jak to dopadne,“ obává se Svoboda.

Překvapivě už v rozběhu vypadl vítěz americké kvalifikace a třetí muž letošních světových tabulek Daniel Roberts. Vedl, ale pak trefil jednu z překážek a spadl. Nepomohlo mu, že v chladnějším dopoledním počasí nastoupil v dlouhých kalhotách. „Je to opravdu zklamání, protože jsem přijel vyhrát, nejenom pro medaili,“ litoval. Zbývající tři američtí favorité z rozběhu hladce postoupili. Nejrychlejší čas ze všech účastníků byl v této fázi domácí obhájce světového titulu Grant Holloway (13,14).

V dnešním dopoledním programu v Eugene se z českých atletů představí ještě Vít Müller, kterého čeká rozběh na 400 metrů překážek.

Desítku vyhrála světová rekordmanka Gideyová

Mistryní světa v běhu na 10.000 metrů se stala světová rekordmanka Letesenbet Gideyová z Etiopie. Obhájkyně titulu a olympijská vítězka Sifan Hassanová z Nizozemska skončila čtvrtá. Ve finiši byly silnější ještě Keňanky Hellen Obiriová a Margaret Chelimo Kipkemboiová. Pátý světový titul za sebou získal polský kladivář Pawel Fajdek, který tentokrát zvítězil výkonem 81,98 metru.

Africké běžkyně se ve druhé polovině závodu staraly o tempo. Etiopská rodačka v nizozemských barvách Hassanová, která po OH dlouho odpočívala a letos absolvovala jen jeden menší závod, se držela ve vedoucí skupině a vyčkávala. Dvojnásobná olympijská šampionka z loňského Tokia v posledním kole zaútočila a na začátku cílové rovinky měla velkou rychlost, ale medailovou pozici neudržela. Od cenného kovu ji dělilo 49 setin.

V nejlepším světovém čase sezony 30:09,94 zvítězila čtyřiadvacetiletá Gideyová, která po stříbru na MS 2019 a loňském olympijském bronzu získala první velké zlato. Obiriová stříbrem na desítce navázala na světové tituly na 5000 metrů z let 2017 a 2019. Další Keňanka Kipkemboiová přidala bronz ke tři roky starému světovému stříbru z pětky. Všechny medailistky se ve strhujícím finiši vešly do rozmezí třinácti setin.

Bronzový olympijský medailista z loňského Tokia Fajdek potvrdil, že světové šampionáty mu vycházejí. Ve třetí sérii poslal kladivo na dva centimetry ke 82 metrům, kam se před tím v této sezoně nikdo nedostal. Byl to vítězný výkon. Polský double potvrdil olympijský vítěz Wojciech Nowicki, jenž hodil 81,03 a obsadil druhou příčku. I třetí muž dnešní soutěže Nor Eivind Henriksen byl na stupních vítězů i loni v Tokiu. Na olympijské stříbro navázal světovým bronzem výkonem 80,87 metru.

Fajdek se pátým světovým titulem v jedné disciplíně přiblížil legendárnímu tyčkaři Sergeji Bubkovi, který v letech 1983 až 1997 triumfoval šestkrát za sebou. Třiatřicetiletý polský kladivář bude mít další šanci na světové zlato už příští rok, kdy se uskuteční MS v Budapešti.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Muži:

Kladivo: 1. Fajdek 81,98, 2. Nowicki (oba Pol.) 81,03, 3. Henriksen (Nor.) 80,87, 4. Bigot (Fr.) 80,24, 5. Halász (Maď.) 80,15, 6. Winkler (USA) 78,99, 7. Kochan (Ukr.) 78,83, 8. Haugh (USA) 78,10.

Ženy:

10.000 m: 1. Gideyová (Et.) 30:09,94, 2. Obiriová 30:10,02, 3. Kipkemboiová (obě Keňa) 30:10,07, 4. Hassanová (Niz.) 30:10,56, 5. Dainielová (Erit.) 30:12,15, 6. Tayeová (Et.) 30:12,45, 7. Kipkiruiová (Kaz.) 30:17,64, 8. Mulatieová (Et.) 30:17,77.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

110 m př.: 1. Holloway (USA) 13,14, ...28. Svoboda (ČR) 13,65 - nepostoupil do semifinále.

400 m př.: 1. Rosser (USA) 48,62, ...30. Müller (ČR) 50,71 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

3000 m př.: 1. Jerutová (Kaz.) 9:01,54.

Výška: 1. Mahučichová, Geraščenková (obě Ukr.), Vallortigaraová (It.), Sadullajevová (Uzb.) a Pattersonová (Austr.) všechny 193.

Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 14,72.