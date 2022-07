Veselý se nachladil v letadle a vzdal start na MS: Věřil jsem, že se dám do kupy

Oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch po příletu do Prahy • Dominik Bakes / Sport

Čeští medailisté v hodu oštěpem Jakub Vadlejch (vpravo) a Vítězslav Veselý se vrátili do Česka • Dominik Bakes / Sport

Podle šéflékařky české reprezentace Karolíny Velebové nedoléčil Veselý respirační onemocnění z mistrovství republiky v Hodoníně, kde před necelým měsícem poprvé v sezoně přehodil 80 metrů a díky výkonu 85,97 porazil letošní domácí jedničku Vadlejcha.

„Trápí ho silná bronchitida, a i přes veškerou péči není schopen podat maximální výkon. Ihned po návratu má v plánu podstoupit podrobné pneumologické vyšetření a zahájení adekvátní léčby,“ uvedla Velebová na webu atletického svazu.

Před cestou do Eugene se podle ní Veselý cítil dobře. „V průběhu letu do Spojených států se pravděpodobně nachladil z klimatizace, a to okamžitě zhoršilo jeho zdravotní stav. Již druhý den po příletu měl horečky. Testy na covid měl ovšem negativní a také hodnoty zánětlivých parametrů byly nízké,“ řekla Velebová.

Po dlouhém zvažování se Veselý rozhodl start v Eugene vzdát a vrátit se domů, aby se uzdravil před srpnovým mistrovstvím Evropy v Mnichově. „Po příletu na tréninkový kemp jsem se necítil dobře. Věřil jsem, že se mi podaří směrem k samotné soutěži dát do kupy, ale to se bohužel nestalo,“ uvedl.

Atletika Life: Bendová a Jíchová hodnotí fotbalisty. Velký spor o Messiho! Video se připravuje ...

MS v atletice: Hledání nového Bolta, Warholmovo zklamání a dieta české výpravy Video se připravuje ...