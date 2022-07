Šampion se zlatými jizvami. Jako dítě na sebe vylil olej, teď už se nestydí

Jeho babička tehdy smažila rybu. Malý Alison se připletl k plotně, převrhnul na sebe pánvičku a vylil si ji na hlavu, hrudník a ruku. Rozpálený olej mu způsobil popáleniny třetího stupně, čtyři další měsíce strávil v nemocnici a po hrozivé nehodě mu zůstala památka navždy.

„Umíral studem. Tak se za ty jizvy styděl, že ven vycházel jen v čepičce,“ vzpomínala kdysi jeho první trenérka Ana Cláudia Fidélisová.

V noci na středu na Hayward Field už ale Alison dos Santos nebyl nejistý malý kluk. Na start finále na 400 metrů překážek nastoupil jako letošní lídr a favorit na zlato. Na dráze pak vystřihnul dominantní výkon. Nechal za sebou rekordmana Karstena Warholma i dalšího velkého soupeře Raie Benjamina a cílem proběhnul ve skvělém čase 46,29 sekundy.

Ještě před třinácti měsíci by to byl světový rekord, který by zcela senzačním stylem sesadil legendární čas Kevina Younga z olympijského finále v Barceloně (46,78). V třeskuté realitě současného světa na 400 metrů překážek je to třetí nejrychlejší čas historie. Warholm a Benjamin běželi vloni ve vesmírném finále olympiády v Tokiu o pár desetin rychleji.

„O čas jsem se nestaral, protože tohle je pro mě poprvé. Je to můj první světový titul,“ usmíval se dos Santos. „Myslím, že můžu běžet rychleji. Nemyslím, že tohle byl můj dokonalý závod. Vždycky hledám cesty, jak se zlepšit.“

Dos Santos je na vrcholu překotného vývoje své disciplíny. V posledních pěti letech jí kraloval Nor Karsten Warholm, který svůj přelomový moment zažil před pěti lety ve zlatém cíli finále MS v Londýně, kdy pobavil svět svým vytřeštěným výrazem. V roce 2018 na Kontinentálním poháru v Ostravě až dodnes ve své disciplíně naposledy prohrál a rozjel svou jízdu, vyhrál další mistrovství světa v Dauhá i loňskou olympiádu, kde na slavné tokijské trampolíně šokoval neuvěřitelným světovým rekordem 45,94 sekundy. I Dos Santos se tehdy dostal pod legendární Youngův rekord, v šíleném závodě ale skončil s odstupem třetí za Warholmem a Benjaminem.

Tentokrát byl pro Warholma malý zázrak, že se vůbec objevil na startu poté, co si při úvodním závodě sezony začátkem června v Rabatu poranil stehenní sval.Warholm šel do boje naostro, tři sta metrů se rval o vedení, v cílové rovince mu ale ztuhly nohy a doběhnul sedmý.

„Byl to těžký závod. Měl jsem zranění, ale pro mě je to vždycky o tom bojovat a nechat na dráze všechno. To jsem udělal. Doufám, že až se podívám zpátky, budu na sebe pyšný, i když bych radši medaili. Kvůli ní dřu, to mi dává motivaci,“ povzdechl si Warholm. „Před mistrovstvím světa jsem udělal spoustu práce, ale nestačilo to. Kluci dělají to, co já, trénují každý den a tvrdě dřou. Mám pro ně nebetyčný respekt. Vždycky jim dám boj, pro který žiju. Dnes je jejich den, doufám, že si ho užijí.“

O Dos Santose nemusí mít Warholm starost. Rozářený brazilský mladík těsně po závodě plánoval, jak se v atletické vesničce odmění pizzou a limonádou. Je to pro něj dosavadní vrchol cesty, která začala tehdy u té rozpálené plotny.

Popáleniny přežil, čekalo ho s nimi ale těžké dětství. Následky nehody byly viditelné na jeho čele, temeni, hrudi i levé ruce. Ven nevycházel bez ochrany hlavy, kterou nosil, aby ho do citlivé kůže nebodalo slunce, a taky aby své jizvy skryl pohledům. I do svého prvního atletického závodu nastoupil ve žluté čepičce.

Atletika mu ale dala sebevědomí. Dorostl do výšky dvou metrů a po Usainu Boltovi je tak dalším příkladem, že vysoký kluk se nemusí bát, že se na dráhu nedokáže poskládat. Když se dostal do globálního povědomí, s holou půlkou hlavy vypadal na první pohled o deset let starší. Přitom mu teprve táhlo na dvacet. To už ale zvědavé pohledy neřešil.

„Dnes jsem Alison,“ zahlásil hrdě před třemi lety v Limě na Panamerických hrách.

Teď jsou jizvy jeho zlatým znamením. A kdysi plachý Brazilec si naplno užívá globální pozornosti.

„Jsem tak šťastný! Z publika jsem cítil jeho lásku, lidi mě úplně objímali,“ rozplýval se po vítězství. „Když vyhráváte, jste oblíbencem všech. Je fantastické na téhle dráze vyhrát. Miluju atletiku. Miluju běhat rychle. To je moje práce. To je můj život.“

A není v tom sám. Ve Warholmovi už jistě hoří oheň odvety. Na svůj velký den stále čeká věčně druhý Benjamin. A za velkou trojkou už rostou mladí borci, v čele s tentokrát bronzovým americkým mladíkem Trevorem Bassittem. Tahle bitva má před sebou ještě spoustu pokračování.