Čínská diskařka Feng Pin na MS zaskočila favoritky a získala titul

Čínská diskařka Feng Pin na atletickém mistrovství světa zaskočila favoritky a zvítězila výkonem 69,12 metru. Osobní rekord si hned v první finálové sérii vylepšila o více než tři metry. Dvojnásobná mistryně světa Sandra Perkovičová ani vedoucí žena letošních světových tabulek Vallarie Allmanová na to nedokázaly zareagovat a skončily za asijskou vrhačkou na druhém a třetím místě.

Osmadvacetiletá Feng Pin od vypuknutí koronavirové pandemie závodí takřka jen v Číně. Loni vyjela jen na olympijské hry, kde vypadla v kvalifikaci. V této sezoně startovala jen jednou v dubnu a pak až na světovém šampionátu. Z kvalifikace postoupila výkonem 64,01 metru, ale hned na úvod finále poslala disk o více než pět metrů dál.

V čele zůstala až do konce soutěže a po pátém místě z MS 2019 tentokrát nečekaně vyhrála. Světovým titulem napodobila krajanku Li Jen-feng, která triumfovala v Tegu 2011. „Chtěla jsem tu předvést to nejlepší, co umím, ale takový výsledek jsem nečekala a jsem nadšená,“ radovala se vrhačka, jež obdobně jako mužský světový šampion Kristjan Čeh ze Slovinska závodí v brýlích.

Dvaatřicetiletá Chorvatka Perkovičová si ve druhé sérii vylepšila sezonní maximum na 68,45, což jí přineslo stříbro. Je to její pátá medaile z MS, kde sbírá cenné kovy nepřetržitě od Moskvy 2013. Olympijská vítězka Allmanová za ní zaostala o patnáct centimetrů a musela se smířit s bronzem. Obhájkyně titulu Yaime Pérezová z Kuby obsadila sedmou příčku.

„Podařilo se mi porazit největší letošní rivalku Valarii Allmanovou na její domácí půdě,“ pochvalovala si Perkovičová, ale zároveň přiznala, že porážku od Číňanky nečekala. „Ale jsem za Feng Pin ráda, protože si hodila velký osobák. Červený koberec si zasloužíme všechny,“ dodala olympijská šampionka z Londýna a Ria. Allmanová získala jako první americká diskařka medaili na MS, ale coby favoritka s letošním světovým a osobním maximem 71,46 byla zklamaná. „Mít medaili je fajn, ale je to hořkosladké. Nemohla jsem trefit velký hod,“ litovala.

V závodě na 3000 metrů překážek získala Norah Jerutová první světové zlato pro Kazachstán, který reprezentuje od konce ledna letošního roku. Vítězka loňské Diamantové ligy diktovala tempo a měla dost sil i ve finiši čtyřčlenné skupiny. Vyhrála v rekordu šampionátu 8:53,02, kterým si upevnila pozici na třetím místě historických tabulek.

Další medaile získaly Etiopanky Werkuha Getachewová (8:54,61) a Mekides Abebeová (8:56,08). O stupně vítězů bojovala ještě vedoucí žena světových tabulek Winfred Mutile Yaviová z Bahrajnu, ale po chybě na posledním vodním příkopu skončila stejně jako v Dauhá 2019 čtvrtá.

„Na startu jsem měla obavy z kamarádek z Etiopie. Jsou to šampionky stejně jako já, tak jsem se jich bála. Pro vítězství jsem udělala všechno a nebylo to lehké,“ řekla nová mistryně světa původem z Keni.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále - ženy:

3000 m př.: 1. Jerutová (Kaz.) 8:53,02, 2. Getachewová 8:54,61, 3. Abebeová (obě Et.) 8:56,08, 4. Yaviová (Bahr.) 9:01,31, 5. Gegaová (Alb.) 9:10,04, 6. Frerichsová (USA) 9:10,59, 7. Prattová (Brit.) 9:15,64, 8. Coburnová (USA) 9:16,49.

Disk: 1. Feng Pin (Čína) 69,12, 2. Perkovičová (Chorv.) 68,45, 3. Allmanová (USA) 68,30, 4. Van Klinkenová (Niz.) 64,97, 5. Vitaová (Něm.) 64,24, 6. Cáová (Portug.) 63,99, 7. Pérezová (Kuba), 8. Toljová (Chorv.) obě 63,07.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m - semifinále: 1. Norman (USA) 44,30.

800 m: 1. Arop (Kan.) 1:44,56.

Ženy:

400 m - semifinále: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 49,55, ...17. Vondrová (ČR) 51,47 - nepostoupila do finále.

5000 m: 1. Gideyová (Et.) 14:52,27.

400 m př. - semifinále: 1. McLaughlinová (USA) 52,17.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 64,32, ...6. Ogrodníková (ČR) 60,59 - postoupila do finále.