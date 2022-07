Vadlejch ve finále bude hledat ideální hod. Šampion z Tokia ho pochválil

Oštěpaři drží šance české výpravy na světovém šampionátu v Eugene. Po Nikole Ogrodníkové postoupil do finále i Jakub Vadlejch. Hned prvním hodem předvedl svůj nejlepší výkon v kvalifikacích na velkých akcích 85,23 metru. „Je to dobré znamení mé formy. Finále může být hodně zajímavé,“ říká Vadlejch.

Tohle nebylo to nejlepší, co v Jakubu Vadlejchovi dřímá. Ani zdaleka. Stříbrný medailista z Tokia pustil v kvalifikaci s oštěpem spíš sílu než ladnost. Stačilo to ovšem k výkonu 85,23 metru a pohodovému postupu do sobotního finále.

„Každý závodník si představuje, že kvalifikační hod hodí prvním hodem a většinou to tak nebývá. Naštěstí to teď tak bylo, jsem hrozně rád, že můžu odpočívat směrem k finále,“ řekl Vadlejch pro web atletického svazu. „Pokusy v kvalifikaci neznamenají moc. Finále může přinést úplně jiné výkony.“

Vadlejch musí doufat, že finále překope současné status quo světového oštěpu, protože v kvalifikačním závodě v Eugene panovaly stejné pořádky jako na červnové Diamantové lize ve Stockholmu. Tam hodil Vadlejch za 88 metrů, a v historii má teď nejlepší výkon, který kdy stačil na čtvrté místo. Před ním byli tehdy obhájce mistrovského titulu Anderson Peters z Grenady, olympijský vítěz – Ind Níradž Čopra – a Němec Julian Weber.

A přesně takhle se borci seřadili i na úvod v Eugene. Vyhrál Peters velehodem 89,91 metru, Čopra zaostal o přibližně metr a půl.

„Na kvalifikaci bych radši rychle zapomenul. Finálový den je nový den,“ říká Vadlejch s tím, že v kvalifikaci rozhodně nepotkal svůj nejlepší hod. „Já to říkám schválně, i kdyby byl, tak to neřeknu, abych si nechal nějaký prostůrek k potenciálnímu zlepšení. Ale opravdu si myslím, že to ještě nebyl ten ideální hod, v sobotu se k němu budu snažit přiblížit.“

Vadlejch bude v sobotním finále v reálné hře o medaile. Nachází se v životní sezoně, v níž hned v květnu při Diamantové lize v Dauhá poprvé v kariéře přehodil hranici devadesáti metrů. V Eugene o tři decimetry vyrovnal svůj nejlepší výkon z globálních kvalifikací z loňského Tokia. Boj o medaile se rýsuje jako velký festival dalekonosných hodů.

„Jakubovi to přeju. Každý den je jiný, nikdy nevíte, kdo bude zrovna házet daleko. Ve formě je teď spousta oštěpařů. Pět, šest z nich si letos hodilo osobáky. Všichni jsou v excelentní formě,“ líčil olympijský šampion Čopra.

Ze skupinky favoritů odpadl Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga, vítěz OH 2012 v Londýně. Špička je ale žhavá. Po svém megahodu v kvalifikaci je hlavním favoritem Anderson Peters. Letošní světová jednička si myslí na velký úkol, obhájit titul, což se v historii šampionátů podařilo zatím jen jedinému muži.

„Povedlo se to zatím jedinému oštěpaři a tím byl velký Jan Železný,“ připomněl Peters Železného zlata z MS 1993 ve Stuttgartu a z MS 1995 v Göteborgu. „Je to můj cíl, kterého bych chtěl dosáhnout. Nejsem úplně stoprocentně připraven, ale dostávám se tam. V sobotu tam snad už budu.“

Hrozbou je ale i Němec Weber, který před rokem na olympiádě přišel o medaili o pouhých čtrnáct centimetrů a stále čeká na svoje první stupně z velké akce.

„V Tokiu mi k medaili scházelo pár centimetrů. Stupně by pro mě znamenaly všechno, chci medaili,“ uvedl Weber.

