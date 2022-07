Železný o MS: Spoustu medailí už brát nebudeme. Stát pro oštěp neudělal nic

Je to malá buňka, která ukazuje, že to jde. Světová atletika se výkonnostně rozrostla do globálních rozměrů, prosadit se je stále obtížnější, ale čeští oštěpaři si stále nacházejí cesty, jak uspět. „Udělal jsem nějaký systém. A aplikoval jsem to na těch lidech,“ popisuje Železný svůj způsob. A má jasné názory na to, jak z podhoubí české atletiky opět vychovávat osobnosti světového významu.

Jak se vám poslouchá ta ohraná písnička, že oštěpaří zachraňují českou atletiku?

„Neposlouchá se mi to dobře, ono je to složitější. Někdy je mi to trošku líto, my jsme si to způsobili sami, protože atletika je globální sport. Nechci, aby to vypadalo blbě, ale když to srovnám se zimními sporty, bavíme se o sto zemích víc, které s námi soutěží. Není to náročné finančně, stadiony už jim postavili z různých programů. Na internetu máte tréninky nebo ti lidi studují v Americe.“

Co to znamená pro budoucnost?

„Globálně je fakt hrozně těžké se prosadit. Když se to pak povede, tak jsme hrozně rádi za všechny. Bere se to tak, že jedna medaile je v takovém tom myšlení víc než deset osmých míst. My jsme to měli v historii vždycky. Vždycky se našly individuality, které to dlouho držely. Akorát byl rozdíl v tom, že se najednou sešly tři, čtyři najednou. Ale věřím tomu, že tam nějací mladí jsou a něco se přiveze. Ale myslím, že to už nebude nikdy, že budeme brát spoustu medailí.“

Je fakt, že v hodně disciplínách se elita dostává na nejvyšší úroveň v historii…

„Ono se to posunulo. Ale na druhou stranu, pak tam člověk vidí i ty bílé. Holky můžou závodit s těmi černými. Femke Bolová, úplně normální holka, utíká neskutečně. Sice škoda, že má vedle sebe tu úplnou megahvězdu, takže ji porazila. Ale dá se to. Musí se najít ty typy a pracovat s nimi. Najít nové trendy mladých somatotypů a hodně se jim věnovat. A oni pak musí být profesionálové a musí chtít.“

Česká atletika přitom v mládežnických kategoriích medaile stále získává, proč se nedaří tyhle úspěchy přetvořit v další mezi dospělými?

„Záleží, jaký ten člověk je. Vysoký, malý, předčasně akcelerovaný, tam je hrozně moc věcí. I ze světa ani tak moc lidí, kteří mají medaili v sedmnácti, nehrají tu