SESTŘIH: Dukla - Plzeň 2:0. Viktoria v šoku! První pád a další ztráta. Pražany táhl Čermák
Nečekaná rána! Fotbalisté Plzně v 5. kole Chance Ligy prohráli 0:2 na hřišti pražské Dukly a připsali si první porážku v sezoně. Po vyřazení v předkole Ligy mistrů a dvou ligových remízách jde pro tým kouče Miroslava Koubka o další velkou ztrátu. První sezonní triumf Pražanů při statečném výkonu řídil záložník Marcel Čermák proměněnou penaltou a asistencí na úvodní branku. Poraženým Západočechům navíc pokračuje náročný program. Už v úterý budou dohrávat odložený duel v Mladé Boleslavi.
Plzeň v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů porazila Glasgow Rangers 2:1, po prohře 0:3 v úvodním duelu ale vypadla a zahraje si základní část Evropské ligy. Dukla svého dnešního soupeře porazila poprvé od srpna 2015 a teprve podruhé z 21 vzájemných ligových duelů. Plzeň ji před dnešním duelem v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě zdolala.
Viktoria zatím v sezoně nedokázala ani jednou vyhrát dva soutěžní zápasy po sobě. V úterý dohrává odložený zápas 3. kola v Mladé Boleslavi.
Plzeň přijela bez lehce zraněného Dweha a také Slončíka, u něhož se řeší, kam v nejbližších dnech odejde na hostování. Jen na lavičce zůstali Vydra, Spáčil či Ladra.
Dukla mohla udeřit hned v prvních sekundách, na dlouhý pas do vápna si nabíhal Tomáš Jedlička, ale jeho jmenovec v brance soupeře Martin byl u míče o něco dřív. Favorizovaní hosté měli více ze hry, v 16. minutě však mohli inkasovat. Domácím se vydařila rychlá akce a Cissé ji zakončil střelou do tyče. Viktoria reagovala vzápětí, brankář Matrevics se nedostal k centrovanému míči a Durosinmi hlavou zblízka orazítkoval břevno.
Pražané udeřili ze standardní situace. Čermák rozehrál rohový kop přesně na zadní tyč, odkud kapitán Peterka hlavou přeloboval gólmana a vstřelil svoji třetí ligovou branku v kariéře. Viktoria zůstala opařená a do přestávky inkasovala ještě jednou. Brankář Jedlička fauloval Isifeho, rozhodčí Starý nařídil penaltu, Čermák ji proměnil a k asistenci přidal také gól.
Do druhé půle plzeňský kouč Koubek poslal Spáčila a Vydru, který hned mohl snížit, ale Matrevics se zdálky nachytat nenechal a míč vyrazil. Plzeň znovu doplatila na špatnou koncovku. Valenta vypálil jen těsně vedle tyče, Durosinmi i podruhé v utkání hlavičkoval do břevna.
Plzeň tak nedokázala navázat na devět výher z posledních 10 ligových zápasů na stadionu Dukly. Pražané se postarali o senzaci a na Viktorii se bodově dotáhli.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu