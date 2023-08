Velká radost i bez výhry. Slovenský chodec požádal přítelkyni v cíli o ruku

Devatenáctý závodník mužského závodu si počkal na Burzalovou několik metrů za cílem. Poklekl, a když jeho partnerka dokončila na 28. místě závod, překvapil ji zásnubním prstenem a nabídkou k sňatku.

„Před dvěma dny jsem se rozhodl, že svou přítelkyni požádám o ruku. Jsme spolu skoro celý olympijský cyklus, tedy skoro čtyři roky. Takže myslím, že to byl ten správný okamžik,“ citovala agentura SID Černého, jenž se svůj plán snažil utajit.

„Myslel jsem na to celý závod - možná to bylo to, co mě dostalo do cíle. Měl jsem vnitřní energii, cítil jsem zvláštní motivaci,“ řekl chodec a doufal, že příští rok v Paříži při olympijské premiéře smíšených štafet by mohli Slovensko reprezentovat už manželé Černí.