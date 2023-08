Senzační český postup! Macík na gumě za Lylesem: Zážitek na celý život

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Ve slovíčku Impossible má sprinter Ondřej Macík první dvě písmenka přeškrtnutá, takže z nemožného je možné. Na mistrovství světa v Budapešti to zase ukázal. Česká sprinterská kometa sezony časem 20,40 sekundy, jen setinu za vlastním národním rekordem, postoupila do semifinále na 200 metrů. Macíkovi pomohlo držet se hvězdného Noaha Lylese, svého idolu. „Na dvoustovce nemůžete běžet s nikým lepším, než je on,“ usmál se.

Atraktivnější místo na Národním atletickém stadionu v Budapešti by Ondřej Macík těžko hledal. Noah Lyles spěje do pozice nového Usaina Bolta světové atletiky a on strávil desítky minut v jeho blízkosti.

„S koučem jsme to hodně chtěli. Takhle jsem si to nemohl ani vysnít. Radost obrovská,“ líčil Macík.

V rozběhu na MS s čerstvým mistrem světa na 100 metrů prošel ze svolavatelny na dráhu a pak mu magnet jeho zad pomohl postoupit z rozběhu do semifinále.

„Snažil jsem se soustředit na sebe, ale je to pro mě premiérová velká akce a takovéhle kluky nebudu potkávat každý sen, tak jsem ho trochu sledoval,“ usmíval se Macík. „Nedělal o moc jiných věcí než já, snažil se hodně odpočívat a předvést to na dráze. Při rozcvičení je zbytečné předvádět kvalitní výkony. Byl jsem za to moc rád, je to zážitek do konce života.“

Památné momenty teď Macík střádá. Sprinter, kterého v armádní Dukle trénuje Michal Novák, jenž pomáhá s kondicí i snowboardkrosařce Evě Adamczykové, šokoval poslední červencový víkend na mistrovství republiky v Táboře národním rekordem 20,39 sekundy. V Budapešti za ním zůstal v rozběhu jen o setinu. Za Lylesem a Jamajčanem Andrew Hudsonem doběhl v pohodě třetí pro přímý postup.

Vybíhal z krajní deváté dráhy a Lylese měl v osmičce se startovním rozestupem hned vedle sebe.

„Já byl překvapený, že mě nepředběhl po dvaceti metrech. A jelikož jsme z roviny vyběhli dost podobně, tak mě to koplo a snažil jsem se tahat, co nejvíc to šlo,“ řekl Macík. „Určitě to pomůže. Nebudu říkat, že jsem věděl, že na to nemám ho předběhnout. Ale to je jasné… Ten týpek má 19,31, to je prostě náročné. Ale bojoval jsem.“

Macík poprvé v kariéře porazil slovenskou sprinterskou hvězdu Jána Volka a do semifinále postoupil jako jediný Evropan bílé pleti, z kontinentu celkem postoupili jen čtyři běžci.

Dalším cílem je pro něj čtvrteční semifinále, v němž chce zkusit znovu zaútočit na národní rekord.

„Bylo by to super. Musím si odpočinout a pak zase bojovat o co nejlepší čas. Byl bych moc rád, kdyby to padlo,“ řekl Macík.

Při přání z bohatého menu sprinterských hvězd pro svůj semifinálový závod měl jasno. „Stačí mi Lyles,“ usmál se.

A zdá se, že teď opravdu prožívá období, kdy se mu přání plní. S Lylesem opět bude ve stejném běhu.