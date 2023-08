Chodec vysvětlil žádost o ruku v cíli. Měl jsem větší šanci, smál se

Černý si svůj povedený kousek pečlivě plánoval a měl v hlavě více scénářů, jak akci provést.

„Chtěl jsem, aby to mělo pořádné grády. Například jsem uvažoval, že to udělám někde v nové olympijské disciplíně, smíšené štafetě, přímo v závodě, či dokonce na olympiádě v Paříži během štafetové předávky, kdybychom se na Hry dostali,“ vysvětloval Černý pro web slovenského atletického svazu. „Další plán byl nechat běžet na reklamním panelu věžáku v nákupním centru Europa v Banské Bystrici nápis ´Vezmeš si mě?´ Byl jsem netrpělivý a řekl jsem si, že to udělám už v Budapešti.“

Definitivně se rozhodl dva dny před závodem. Zaběhnul do místního obchodního centra a koupil prstýnek.

„Za pár desítek tisíc,“ vyprávěl Černý novinářům po závodě.

Když to slyšela jeho čerstvá snoubenka, jen na něj užasle pohlédla.

„Pár desítek tisíc forintů…“ dodal se smíchem.

Když závod začal, Černý měl v hlavě kromě chodecké taktiky taky organizační plán svého životního návrhu.

„Jsme spolu celý olympijský cyklus, skoro čtyři roky. Tak jsem si myslel, že je pravý čas. Bylo to tajemství, nikdo o tom nevěděl. Přemýšlel jsem o tom celý závod a hnalo mě to do cíle. Cítil jsem vnitřní energii, speciální motivaci,“ líčil Černý.

Po závodě si musel domluvit s rozhodčími, aby ho pustili zpátky do cílového prostoru, kde čekal na Burzalovou. Když se blížila do cíle, kleknul si hned za cílovou čárou s prstýnkem v ruce. Jeho partnerka na něj ještě před cílem šokovaně zírala. Navzdory originální situaci se pak držela zažitého rituálu a v cíli jako první věc vypnula své stopky na ruce. Na žádost v první chvíli nereagovala, ale pak řekla ano.

„Vím, že s ním chci být, bylo přirozené, co jsem řekla. Po třiceti pěti kilometrech už nejen tělo, ale ani mozek nepracuje jako normálně. Nedokázala jsem pořádně zpracovat, co se to děje, ale Dominikova žádost mě potěšila,“ řekla Burzalová. „V první chvíli jsem to opravdu nečekala. Jsem ráda, že mi Dominik připravil takové překvapení. Už se nemůžu dočkat, až uvidím nějaký záznam, protože jsem byla v takovém šoku, že si nic pořádně nepamatuju.“

V osobním životě obou sportovců se moc nezmění. Většinu času budou dál trávit spolu na tréninkových soustředěních. Jenom teď budou plánovat svatbu.

„Na svatbu ještě žádné plány nemáme. Možné se rozhodneme dva dny předem. Rádi děláme náhodné věci. V Paříži už možná budeme startovat jako Černí, možná v nové disciplíně – chodecké štafetě,“ plánuje Černý.