Nehoda vozítek před startem. Byl jsem otřesený, řekl sprinter Macík

Byla to sice jen dvě golfová vozítka, ale ta srážka stála za to. Z jednoho na poslední chvíli vyskočil vyděšený dobrovolník, v tom druhém po nárazu bělaly tváře osmi dvoustovkařům, kteří se právě chystali na svůj semifinálový běh. Vepředu seděl hvězdný Noah Lyles, v další řadě Ondřej Macík a vedle něj Jamajčan Hudson, který si vyděšeně kontroloval šrám na obličeji.

„My jsme jeli z rozcvičování na staďák do call roomu. Při výjezdu z mostu do nás nabouralo golfové autíčko. Je to, jako by do vás narazilo auto. Snažil jsem se být koncentrovaný. Sklo trefilo kluka vedle mě, celé se to zastavilo,“ líčil Macík. „Otřesený jsem byl určitě. Ten kluk seděl hned vedle mě. Jeho trefilo sklo do oka, trošku to mnou zatřáslo.“

Hudsonův stav byl chvíli nejistý, ale pak se po ošetření za ostatními vrátil na rozcvičovací stadion. Pořadatelé situaci vyřešili tak, že postiženou osmičku přeřadili z prvního do třetího běhu. To však běžcům způsobilo další komplikace.

„Znova jsem se snažil být koncentrovaný, pak nám řekli, že to přesouvají. To mi úplně nepomohlo. Namažete si hřejivku, dáte si nakopáváč, všechno to z vás spadne. Kdybychom běželi hned, tak by to možná bylo lepší. Takhle jsme na patnáct minut schladli,“ vysvětloval Macík. „Čekali jsme, až přijede druhý vozík, toho Andrewa Hudsona začali ošetřovat. Nás pak odvezli do tunelu v zázemí, tam jsme se mohli hýbat. Ale už to nebylo příjemné po tom nárazu. Lyles byl, myslím si, v pohodě. Asi jsou kluci trochu větší profici než já. Zvládli to líp.“

Macík se pak v semifinálovém běhu nepřiblížil výkonu z rozběhu a časem 20,71 skončil ve svém závodě poslední.

„Jsem spokojený, že jsem se dostal do semifinále, ale ten čas se mi moc nepovedl. Ten výkon není, co jsem si tady v druhém běhu představoval. Ale po všem, co tomu předcházelo, to nakonec není tak zlé,“ hodnotil Macík.

Navzdory problematickému večeru předvedl nejrychlejší semifinálový čas vítěz stovky Noah Lyles, který zaběhl výkon 19,76 a je favoritem pátečního finále. Vloni na MS v Eugene zůstal jen dvanáct setin od světového rekordu Usaina Bolta 19,19. Může na něj zaútočit?

„Uvidíme, bylo by to hezké zakončení šampionátu,“ řekl Macík.