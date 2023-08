Hvězdná parta z atletického MS: Boltův nástupce i možná sportovkyně roku

Faith Kipyegonová (Keňa)

Jasná kandidátka na nejlepší sportovkyni roku. Do Budapešti přijela s třemi letošními světovými rekordy a na MS vstoupila do historie, když drtivým finišem rozhodla dva taktické závody. Na patnáctistovce prodloužila vládu od OH 2016. Navíc přidala druhé zlato z pětky.