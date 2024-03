Česká štafeta přišla o kolík, na vině Nizozemec? Jury zamítla protest

Dobrodružný svět atletických štafet teď ukázal Čechům horší stranu. Vloni na mistrovství světa v Budapešti smíšená štafeta získala senzační bronzové medaile poté, co těsně před cílem přišla o kolík Nizozemka Femke Bolová. Tentokrát vyletěl kolík z ruky Matěje Krska, což znamenalo konec nadějí mužského týmu hned v rozběhu.

Patrik Šorm předával kolík na poslední předávce Krskovi v těsné mele v blízkosti Nizozemců a Portugalců. Krsek sice kolík bez problémů převzal, když se ale řadil k mantinelu, vletěl do něj Angele a český kolík vyletěl mimo dráhu.

„Já jsem to vnímal tak, že Holanďan mi vrazil přímo do ruky a tím mi vyrazil kolík. Držel jsem ho pevně, ale loktem mě trefil, myslím, že to bude na diskvalifikaci Holanďanů, ale uvidíme, jak to vyhodnotí výše,“ hodnotil Krsek pro Českou televizi.

Česká výprava okamžitě podala protest, ten byl však zamítnut.

„Nebyl uznán s tím, že byl Nizozemec výrazně rychlejší a náš finišman nedržel dostatečně silně štafetový kolík,“ sdělily stránky atletického svazu.

Ženská štafeta o postup bojovala až do posledních metrů. Tereza Petržilková se sice po startu nechala trochu zavřít Jamajčankou Bromfieldovou, posunula se ale na druhé místo. Mladá Terezie Táborská propadla na čtvrté místo, Lurdes Gloria Manuel posunula tým na třetí místo, které mohlo být postupové. Finišmanka Lada Vondrová pro to udělala všechno. Udržela za zády zkušenou Polku Justynu Świetyovou-Erseticovou a letmou čtvrtku zvládla ve vynikajícím čase 50,81 Lada. Češky byli za přímo postupujícími Britkami a Jamajčankami třetí výkonem 3:28,57 minuty. Finále časem jim ale uniklo o 12 setin sekundy. O pohou desetinu štafeta zůstala za národním rekordem reprezentačnímu týmu z HMS 1997 v Paříži.

„Nestačilo to na postup, jestli jsem běžela 50,80, bylo to pomalé,“ ulevila si Vondrová pro ČT sport. „Čas je dobrý, ale doufala jsem, že štěstíčko bude trošku na naší straně…“